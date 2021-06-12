Страшный сон Дзюбы, любимец Бьелсы, человек-оркестр из Брайтона и лидер «Норвич»

Михал Хелик

Когда речь заходит о сборной Польши, первым на ум приходит Роберт Левандовски. Польский бомбардир побил вечный рекорд несравненного Герда Мюллера в Бундеслиге и в бодром расположении духа готовится к стартовой игре на Евро-2020. «Красно-белым» предстоит помериться силами со сборной Словакии в рамках «славянского дерби» уже 14 июня. Португалец Паулу Соуза сформировал заявку польской дружины из опытных вратарей, мощных защитников, умных хавбеков и форвардов, готовых в любой момент подменить Левандовски. К сожалению, для Милика турнир завершился, не начавшись. Причина – тяжёлая травма, поставившая крест на амбициях форварда «Марселя». Игру сборной Польши на Евро-2020 будут определять любимчик Марсело Бьелсы, рослый защитник, полностью выключивший Дзюбу из игры в товарищеском матче, несостоявшийся трансфер ЦСКА и человек-оркестр из «Брайтона».

Вы смотрели товарищеский матч с участием сборных России и Польши? Не слишком известный широкой аудитории Хелик блестяще справился с нейтрализацией Дзюбы, который превосходит его в антропометрии. 25-летний Хелик может закрыть при кадровом дефиците позицию правого защитника, но на фланг Соуза отправит его в случае форс-мажора. Поляк оценивается в 3 миллиона евро, но после Евро-2020 стоимость защитника вырастет. На втором этаже он может продавить и Вестергора, и Вертонгена, и Евгеньева, поэтому стандартные положения сборной Польши могут стать убийственными. Михал подчищает в свободных зонах, регулярно перехватывает мяч, отличается высоким уровнем сосредоточенности и грамотной позиционной игрой. Главный минус – отсутствие точности в передачах. В Чемпионшипе Хелик довёл до адресатов 52,3% мячей – жуткая статистика. Пробиться в АПЛ вместе с «Барнсли» Хелику не удалось, но расстраиваться не стоит – «Астон Вилла» и «Саутгемптон» уже наводят справки о нём.

Якуб Модер

Поляк заключил контракт с «Брайтоном» в октябре прошлого года, но Грэм Поттер не сразу сделал на него ставку. Модер – центральный полузащитник, но в АПЛ ему приходилось чаще играть на фланге обороны. Английский специалист не смог превратить Модера в профильного латераля – хавбека регулярно тянуло ближе к центру. Якуб признался, что на тренировках пробовал свои силы сразу на семи позициях, поэтому универсальность поляка имеет логичный фундамент. Хавбеку нужно поправить прицел – лишь 73,4% точных передач в АПЛ. Высокий Модер (поляк дорос до 188 см) оказывал посильную помощь во время угловых, вынося снаряд из пределов штрафной площади, но наиболее опасен он после фланговых проходов и последующих смещений. Трансферный лист поляка, которым интересовалось киевское «Динамо», оценивается в 10 миллионов евро. На Евро-2020 Модера переведут в центр средней линии, и он будет разрывать эту зону вместе с Крыховяком.

Матеуш Клих

30-летний Клих известен дальними ударами – фанаты «Лидса» даже воспевают его выстрелы в песне со словами «40 или 50 ярдов». Бьелса ценит поляка за проникающие передачи и фантастическую культуру паса – в АПЛ поляк добился 82,3% точных пасов, причём львиная доля шла в атаку. Клих предпочитает играть за счёт передач на короткие дистанции – испанский стиль игры с быстрыми перемещениями и выходом из обороны в атаку посредством одной или двух передач нравится поляку. Клиху уготована роль резервиста, который будет решать исход матчей в одиночку. В сезоне 2020/21 он забил идеальный гол в ворота «Бёрнли» – поляк получил снаряд на свободном пространстве, сделал несколько шагов вперёд и от души зарядил по движущемуся мячу. Сборной России стоит высоко обороняться и встречать Клиха в полусредней зоне – желательно заваливать Матеуша на безопасном расстоянии от ворот.

Пшемыслав Плахета

В июне 2020 года на сетевых просторах появилась информация о том, что ЦСКА предложил 4-летний контракт молодому лидеру «Шлёнска» Пшемыславу Плахете. Буквально через пару дней агент Маньяков разнёс в пух и прах эти сведения, назвав их ложными. Плахета в следующем сезоне сыграет в АПЛ – вингер помог «Норвичу» заслужить не только повышение в классе, но и звание главного «лифтёра» последних лет. Участник Евро-2020 – мастер кроссов с фланга, и точность передач поляка, находящегося в вечном движении, поражает. Посланные им мячи в 80,8% добирались до нужного человека, а сам хавбек нанёс в среднем 1,3 удара по воротам. В завершающей фазе атак он слаб, поэтому отвечает сугубо за доставку снаряда. Плахета действует нестандартно – то смещается, то проносится по флангу, то пяткой подключает стоящего за спиной партнёра. Игрок «Норвича» частенько проверяет прицел за счёт дальних ударов и старается часто пробивать с линии штрафной. Аналитики Transfermarkt оценивают его в 2 миллиона евро, но после Евро-2020 стоимость поднимется. Плахета никогда не отходит в оборону, чтобы начать контратаку благодаря хорошей стартовой скорости.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ