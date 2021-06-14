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Как Шкриньяр принёс словакам победу в матче со сборной Польши - видео

14 Июня 2021, 21:42,

Сборная Словакии неожиданно обыграла поляков в первом для себя матче на чемпионате Европы 2020 года. В первом тайме Роберт Мак прорвался в штрафную с левого фланга и с острого угла поразил ближнюю часть ворот. Сразу после перерыва Мацей Рыбус вложил мяч в ногу Кароля Линетти в центре штрафной площади,  и тот в касание переправил мяч в сетку. Но после удаления Гжегожа Крыховяка Милан Шкриньяр метров с 15 расстрелял ворота, несмотря на яростное сопротивление. Видеозапись решающего гола представлена ниже.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Польши, Сборная Словакии, Милан Шкриньяр
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Комментарии (1)
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0
Карыч Кар
14 Июня 2021, 22:26

Шкриньяр красава!

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