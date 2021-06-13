Глик: «Хотим, чтобы поляки были счастливы и гордились нами»

Защитник сборной Польши Камил Глик пообщался с журналистами перед матчем против сборной Словакии.

«Все мы знаем, что первая игра на большом турнире очень важна. Можно вспомнить Евро-2016, на котором мы в первом матче переиграли сборную Северной Ирландии, после этого всё было гораздо легче.

Один из моих партнёров по команде сказал, что хотел бы услышать, как после турнира польские болельщики скажут, что им было весело наблюдать за игрой сборной. Мы хотим, чтобы поляки были счастливы и гордились нами. Не собираюсь ставить какие-то конкретные цели, но хочу, чтобы мы вернулись в Польшу счастливыми», - цитирует Глика пресс-служба УЕФА.