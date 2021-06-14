​В питерском отеле, где живёт сборная Словакии, произошёл пожар

В отеле Санкт-Петербурга, где в настоящий момент проживает сборная Словакии, произошёл пожар. Как сообщает канал «Крысева» в Telegram, предварительные данные говорят о произошедшем возгорании на кухне.

Сборная Словакии будет стартовать на чемпионате Европы как раз в понедельник. В семь часов вечера по московскому времени словаки сразятся с поляками на стадионе «Зенита». Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате.