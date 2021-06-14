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​В питерском отеле, где живёт сборная Словакии, произошёл пожар

14 Июня 2021, 14:31,

В отеле Санкт-Петербурга, где в настоящий момент проживает сборная Словакии, произошёл пожар. Как сообщает канал «Крысева» в Telegram, предварительные данные говорят о произошедшем возгорании на кухне.

Сборная Словакии будет стартовать на чемпионате Европы как раз в понедельник. В семь часов вечера по московскому времени словаки сразятся с поляками на стадионе «Зенита».  Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Словакии
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