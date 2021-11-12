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Чемпионат мира по футболу 2022

Дешам: Казахстан никогда не сдаётся

12 Ноября 2021 • 21:58 Комментировать
Франция
...
Казахстан
1.03 17.00 50.00
Через 22 ч. 44 мин.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от ближайшего поединка команды в квалификации ЧМ-2022. Французы примут Казахстан.

Специалист рад, что снова окажется на «Парк де Пренс». По словам специалиста, с этим стадионом у него связаны как хорошие воспоминания, так и плохие. Дешам надеется, что поддержка зрителей поможет французам победить.

Дидье отметил характер сборной Казахстана. По его словам, эта команда никогда не сдается.

«Они делают все, чтобы добиться положительного результата. Казахстан будет очень усердно действовать», — цитирует Дешама Sports.kz.

Встреча между сборными Франции и Казахстана пройдет 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Сборная Казахстана
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13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
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