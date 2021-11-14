​Мбаппе стал автором первого «покера» в сборной Франции с 1958 года

В субботу вечером сборная Франции со счётом 8:0 разнесла Казахстан и оформила путёвку на чемпионат мира. Ровно половину голов «трёхцветных» на свой счёт записал Килиан Мбаппе.

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, Килиан Мбаппе стал автором первого «покера» в сборной Франции за 63 года. В последний раз один игрок забивал четыре гола в матче за французскую национальную команду в июне 1958 года. Тогда Жюст Фонтен четыре раза расписался в воротах сборной Западной Германии.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В ноябре-декабре 2022 года команда Дидье Дешама постарается защитить этот титул в Катаре.