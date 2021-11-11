Президент FFF заявил, что пока не рассматривает вариант с продлением контракта Дешама

Президент федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ поделился, что пока он не рассматривает вариант с пролонгацией контракта действующего главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Напомним, что соглашение специалиста рассчитано до конца следующего года.

«Дешам отработает на чемпионате мира, а тогда мы посмотрим, каковой будет ситуация. Начинать переговоры заранее никто не собирается. Тем более, недавно он сам изъявил желание вернуться к клубному футболу. Он здесь уже 10 лет, не будет же он работать со сборной вечность. Но, если после мундиаля Дидье напрямую скажет, что хочет остаться, то я буду последним человеком, который будет против этого», - цитирует чиновника местное издание Le Parisien.