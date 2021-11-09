​Верету заменит Погба в сборной Франции

Полученное повреждение не позволит Полю Погба сыграть за сборную Франции в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира против Казахстана и Финляндии. Как сообщает RMC Sport, вместо Погба в ряды «трёхцветных» будет вызван полузащитник Жордан Верету, который на клубном уровне выступает за итальянскую «Рому».

Сборная Франции уверенно лидирует в своей отборочной группе. В шести прошедших играх отбора команда Дидье Дешама добилась трёх побед при трёх ничьих.

Сборная Франции сыграет против Казахстана на своём поле 13 ноября, а против Финляндии – на поле соперника 16 ноября.