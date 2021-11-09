Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Верету заменит Погба в сборной Франции

09 Ноября 2021 • 12:07 Комментировать
Франция
...
Казахстан
1.05 14.00 35.00
13.11 22:45

Полученное повреждение не позволит Полю Погба сыграть за сборную Франции в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира против Казахстана и Финляндии. Как сообщает RMC Sport, вместо Погба в ряды «трёхцветных» будет вызван полузащитник Жордан Верету, который на клубном уровне выступает за итальянскую «Рому».

Сборная Франции уверенно лидирует в своей отборочной группе. В шести прошедших играх отбора команда Дидье Дешама добилась трёх побед при трёх ничьих.

Сборная Франции сыграет против Казахстана на своём поле 13 ноября, а против Финляндии – на поле соперника 16 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Поль Погба Жордан Верету
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:49 · Чемпионат мира 2022
​Карасёв получил назначение на отборочный матч чемпионата мира
12:40 · Чемпионат мира 2022
​Зюле заболел коронавирусом, несмотря на вакцинацию
12:28 · Чемпионат мира 2022
​Назначены судьи на матч Россия – Кипр
12:07 · Чемпионат мира 2022
​Верету заменит Погба в сборной Франции
11:24 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс пропустит матчи сборной Бельгии
11:11 · Чемпионат мира 2022
«Нетехничный, дубоватый футболист»: Кавазашвили прошёлся по Заболотному
09:25 · Чемпионат мира 2022
Погба пропустит матчи сборной Франции из-за травмы
09:18 · Чемпионат мира 2022
Месси тренируется со сборной Аргентины, несмотря на травму
00:59 · Чемпионат мира 2022
Джеко может не сыграть с Украиной
08 Ноября
23:58 · Чемпионат мира 2022
«Монако» оригинально обратился к сборной России перед матчами с Кипром и Хорватией
23:45 · Чемпионат мира 2022
Бека-Бека получил травму
21:33 · Чемпионат мира 2022
Погба получил повреждение 1
20:21 · Чемпионат мира 2022
Головин прибыл в расположение сборной России
11:54 · Чемпионат мира 2022
Самошников рискует пропустить матчи сборной России
09:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не хочет отпускать Месси в сборную Аргентины 3
Все новости
Рекомендуем