Дешам высказался о выходе сборной Франции на чемпионат мира-2022

Накануне сборная Франции отпраздновала разгромную победу над командой Казахстана в матче отбора ЧМ-2022. «Трёхцветные» забили в ворота соперника восемь безответных мячей. Впечатлениям от поединка поделился наставник команды Дидье Дешам.

«Мы выполнили свою цель – вышли на мундиаль, к тому же сделали это стильно. Мои подопечные получили удовольствие от своей игры. Каждый член команды заслужил кусок пирога», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Перед заключительным туром сборная Франции набрала 15 баллов и гарантировала себе прямое попадание на чемпионат мира в Катаре.