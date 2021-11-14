Бензема поднялся в топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции

Звездный центрфорвард Карим Бензема отметился очередными голами за национальную сборную Франции. Во вчерашнем поединке против Казахстана (8:0) нападающий забил два мяча. Теперь на его счету 35 результативных ударов.

Благодаря вчерашнему дублю Карим обогнал в списке лучших бомбардиров сборной Франции Давида Трезеге (34) и поднялся на пятое место.

Ближайшей целью Бензема является Мишель Платини, занимающий четвертую позицию с 41 голом.

Лидером по этому показателю является легендарный форвард Тьерри Анри. Он наколотил за сборную Франции 51 гол.