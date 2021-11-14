Покер Мбаппе и путёвка на ЧМ-2022: сборная Франции деклассировала гостей из Казахстана, забив 8 мячей

В матче отбора к чемпионату мира 2022 сборная Казахстана сыграла против Франции.

Выезд в Париж – само по себе событие для сборной Казахстана. А тут ещё матч с действующими чемпионами мира французами. Афиша конечно же выдаёт фаворита, но букмекеры и как-то слишком жёстко обошлись с казахами. Коэффициент на французскую победу до матча составлял жалкие 1,04. Будто в Париж приехала Андорра или Лихтенштейн. Казахстан же классом выше. Дважды сыграл вничью с Украиной, однажды с Боснией.

Для гарантированного первого места в группе и прямой путёвки на мундиаль французам не хватало трёх очков. Домашняя победа снимала все вопросы для команды Дешама, и тренер выпустил мощную артиллерию. Атакующее трио составили Мбаппе, Гризманн и Бензема, центр поля выжигали Нголо Канте и Адриен Рабьо, а по краям работали Кингсли Коман и Тео Эрнандес. Самый боеспособный состав.

Хозяева быстро порадовали своих болельщиков, уже на шестой минуте огорчив казахов. Карим Бензема сыграл на Тео Эрнандеса, защитник сместился к лицевой линии и опасно прострелил, а Килиан Мбаппе ударом в касание занёс мяч в сетку. Прошло ещё шесть минут и преимущество французов удвоилось. Теперь уже контратака французов развернулась правым флангом, где Комана убежал от Покатилова, прострелив уже на пустые ворота. Мбаппе не промахнулся.

Дубль Килиана за первые 12 минут, конечно, окончательно убил призрачную интригу, витавшую над стадионом. Демотивированные казахи медленно комбинировали, французы уже особо не старались, но всё равно действовали гораздо опаснее. Класс футболистов сказывался, французы даже пешком создавали неприятные моменты у ворот Покатилова. В таком темпе Килиан Мбаппе оформил хет-трик, замкнув кросс Кинглси Комана. 3:0 после первого тайма и, по сути, ненужные 45 минут второго.

Французы останавливаться на достигнутом не стали. Слово взял Карим Бензема, оформивший дубль за четыре минуты второго тайма. Сначала ему ассистировал Тео Эрнандес, идеально простреливший на ближнюю штангу, а потом должок вернул Килиан Мбаппе, отправивший Карима на пустые ворота. Бензема не имел права промахнуться – 5:0. Далее Килиан Мбаппе отдал голевой пас и на Муссу Диаби, но тот перед результативным ударом забрался в офсайд.

Шестой мяч всё-таки побывал в воротах Покатилова. Рабьо замкнул подачу Гризманна от угла поля, просто прошив руки голкипера. Потом забил уже сам Гризманн. Антуан реализовал пенальти, назначенный за фол Владислава Васильева. Финальную точку поставил всё тот же Килиан Мбаппе, с передачи Муссы Диаби оформивший покер - 8:0. Красивая, уверенная, яркая победа сборной Франции с хоккейным счётом принесла команде Дешама прямую путёвку на чемпионат мира 2022. В Катаре французы будут защищать чемпионский титул.