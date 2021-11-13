Мбаппе отметился дебютным хет-триком в составе сборной Франции

По состоянию на данную минуту сборная Франции встречается с Казахстаном в рамках квалификации на мировое первенство - к концу первого тайма подопечные Дидье Дешама ведут в три мяча при родных трибунах. Если поединок закончится победой французов, то они окончательно оформят себе выход на мундиаль в Катаре.

Примечательно, что все три гола в составе действующего чемпиона мира забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Это – первый хет-трик 22-летнего игрока в футболке сборной.

Все свои мячи Мбаппе забил в отрезке между 6-й и 32-й минутой встречи. Дважды ему ассистировал Кингсли Коман, а еще одной результативной передачей отличился Карим Бензема.

Проследить за тем, сможет ли лидер «ПСЖ» еще несколько раз огорчить казахов, можно на сайте Liveresult.ru, где проводится текстовая онлайн-трансляция матча.