Анри – о Мбаппе: «У сборной Франции есть игрок, который не имеет себе равных»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри остался впечатлен последними выступлениями форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе за национальную команду страны.

В одном из интервью для журнала Le Journal du Dimanche легендарный футболист расхвалил нынешнюю звезду парижского клуба. «Он способен играть по всему периметру атаки. Не понимаю, почему его так критиковали. Мы должны быть рады, что у нас есть игрок, который не имеет себе равных. Он не похож ни на кого другого», - подытожил свою речь Анри.

Напомним, что в игре с Казахстаном Мбаппе стал первым за 50 лет футболистом, который смог оформить покер в составе сборной Франции в официальном матче.