Уже через несколько часов стартует поединок между Францией и Казахстаном в рамках отбора на чемпионат. В хорошем настроении к матчу наверняка подойдет Килиан Мбаппе, которому днем удалось поставить на уши пользователей социальных сетей.

Дело в том, что официальный «Твиттер» сборной поделился видео из тренировки, на которой футболист отметился необычным голом – Мбаппе с разворота пяткой замкнул передачу партнера с фланга, оставив не у дел голкипера.

Отрывок за пять часов набрал более миллиона просмотров, а многие другие игроки и футбольные эксперты в комментариях отреагировали на уникальный удар француза.