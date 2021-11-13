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Мбаппе удивил необычным голом пяткой на тренировке сборной Франции видео

13 Ноября 2021 • 20:50 Комментировать
Франция
...
Казахстан
1.03 17.00 50.00
Через 0 ч. 19 мин.

Уже через несколько часов стартует поединок между Францией и Казахстаном в рамках отбора на чемпионат. В хорошем настроении к матчу наверняка подойдет Килиан Мбаппе, которому днем удалось поставить на уши пользователей социальных сетей.

Дело в том, что официальный «Твиттер» сборной поделился видео из тренировки, на которой футболист отметился необычным голом – Мбаппе с разворота пяткой замкнул передачу партнера с фланга, оставив не у дел голкипера.

Отрывок за пять часов набрал более миллиона просмотров, а многие другие игроки и футбольные эксперты в комментариях отреагировали на уникальный удар француза.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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