Уже через несколько часов стартует поединок между Францией и Казахстаном в рамках отбора на чемпионат. В хорошем настроении к матчу наверняка подойдет Килиан Мбаппе, которому днем удалось поставить на уши пользователей социальных сетей.
Дело в том, что официальный «Твиттер» сборной поделился видео из тренировки, на которой футболист отметился необычным голом – Мбаппе с разворота пяткой замкнул передачу партнера с фланга, оставив не у дел голкипера.
Отрывок за пять часов набрал более миллиона просмотров, а многие другие игроки и футбольные эксперты в комментариях отреагировали на уникальный удар француза.
Ce but de @KMbappe #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ajgu5kk46H— Equipe de France (@equipedefrance) November 12, 2021