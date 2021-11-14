​Мбаппе – о победе 8:0: «Мы уважали соперника до конца»

В субботу вечером сборная Франции гарантировала себе путёвку на чемпионат мира, разгромив Казахстан со счётом 8:0. После игры комментарий дал нападающий французов Килиан Мбаппе, который оформил «покер».

«Забрал ли я с собой мяч? Да, он находится в раздевалке. Самым главным сегодня была квалификация на чемпионат мира. В составе этой команды многие игроки не играли на чемпионате мира, а те, кто играл, мечтают сделать это снова.

Думаю, болельщики повеселились, и мы тоже. Мы уважали соперника до конца, и благодаря этому счёт получился крупным», - слова Мбаппе приводит Goal.com со ссылкой на M6.