Жиру отреагировал на свой невызов в сборную

Форвард «Милана» Оливье Жиру не попал в заявку сборной Франции на матчи отбора к чемпионату мира в сентябре. И теперь 34-летний финишер с большим нетерпением ждёт оглашения финальной заявки «трёхцветных» на поединки, что состоятся во время следующей международной паузы.

«По правде говоря, меня удивило такое решение Дешама. Особенно тот факт, что меня не проинформировали предварительно. Но всё случилось так, как случилось. Нужно двигаться вперёд, а затем посмотрим, что ждёт меня», - подчеркнул Жиру в интервью Telefoot.

Наставник действующих чемпионов мира должен огласить заявку Франции на предстоящие квалификационные матчи 30 сентября.

Напомним, что Жиру лишь на днях восстановился от повреждения.