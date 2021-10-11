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Чемпионат мира по футболу 2022

Матч Италия - Швейцария может быть перенесён

11 Октября 2021 • 15:12 Комментировать
Италия
...
Швейцария
12.11 22:45

Футбольная федерация Италии может пойти на перенос на другой стадион ключевого отборочного матча чемпионата мира против команды Швейцарии. Поединок запланирован на «Стадио Олимпико» 12 ноября.

Агентство ANSA сообщает о том, что причиной такого решения может стать неважное состояние газона на римском стадионе, на котором домашние матчи проводят «Рома» и «Лацио». «Орлы» сыграют против «Салернитаны» 7 ноября, а днем ранее там же пройдет регбийный матч между Италией и Новой Зеландией.

Итальянцы возглавляют группу С квалификации чемпионата мира, набрав 14 очков в шести матчах. По потерянным очкам им не уступает Швейцария.

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11.10  21:45 Хорватия ... Словакия 1.56 4.1 6.4
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