Матч Италия - Швейцария может быть перенесён

Футбольная федерация Италии может пойти на перенос на другой стадион ключевого отборочного матча чемпионата мира против команды Швейцарии. Поединок запланирован на «Стадио Олимпико» 12 ноября.

Агентство ANSA сообщает о том, что причиной такого решения может стать неважное состояние газона на римском стадионе, на котором домашние матчи проводят «Рома» и «Лацио». «Орлы» сыграют против «Салернитаны» 7 ноября, а днем ранее там же пройдет регбийный матч между Италией и Новой Зеландией.

Итальянцы возглавляют группу С квалификации чемпионата мира, набрав 14 очков в шести матчах. По потерянным очкам им не уступает Швейцария.