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Чемпионат мира по футболу 2022

Кьеллини и Бонуччи могут не сыграть в решающем матче против Швейцарии

07 Ноября 2021 • 13:57 Комментировать
Италия
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Швейцария
1.55 4.00 6.80
12.11 22:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рискует остаться без защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в ключевом матче квалификации чемпионата мира со Швейцарией, который состоится в пятницу. Футболисты «Ювентуса» из-за травм не играли против «Фиорентины» (1:0).

Несмотря на травмы, игроки должны прибыть в Коверчано на сбор «скуадры адзурры», где пройдут обследование. Точно не поможет итальянцам Марко Верратти.

У Италии и Швейцарии равное количество очков, но у чемпионов Европы лучшая разница мячей. Также итальянцам в понедельник предстоит сыграть против соперников из Северной Ирландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини
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