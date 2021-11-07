Кьеллини и Бонуччи могут не сыграть в решающем матче против Швейцарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рискует остаться без защитников Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в ключевом матче квалификации чемпионата мира со Швейцарией, который состоится в пятницу. Футболисты «Ювентуса» из-за травм не играли против «Фиорентины» (1:0).

Несмотря на травмы, игроки должны прибыть в Коверчано на сбор «скуадры адзурры», где пройдут обследование. Точно не поможет итальянцам Марко Верратти.

У Италии и Швейцарии равное количество очков, но у чемпионов Европы лучшая разница мячей. Также итальянцам в понедельник предстоит сыграть против соперников из Северной Ирландии.