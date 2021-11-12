Манчини: «Понимаем, что у нас есть преимущество над Швейцарией»

Уже сегодня, 12-го ноября, решится, кто же займет первую строчку группы С европейского отбора на чемпионат мира и напрямую попадет на мундиаль в Катаре. В главном противостоянии вечера встретятся Италия и Швейцария, которые к этому моменту набрали равное количество очков.

Правда, «скуадра адзурра» опережает своего конкурента по дополнительным показателям, о чем на предматчевой пресс-конференции вспомнил и главный тренер команды Роберто Манчини.

«Парни спокойны, они знают, насколько важна эта игра. Поединок будет тяжелым, швейцарцы показывают отличный футбол вот уже несколько лет. Но, у нас есть преимущество, которым мы можем воспользоваться. Понимаем, что это наш главный козырь», - цитирует Манчини пресс-служба сборной.