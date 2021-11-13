Жоржиньо снова не забил пенальти Зоммеру! Италия и Швейцария сыграли вничью, отложив вопрос о победителе группы

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная Италии принимала Швейцарию.

После победы на чемпионате Европы 2020 сборная Италии заметно сбавила. Дома сыграли вничью с болгарами, потом в гостях – со швейцарцами, и вот, команда Мурата Якина к очному матчу настигла «скуадру адзурру» - у обеих сборных по 14 очков. Легендарный «Стадио Олимпико» принимал важнейший матч, итальянцы и швейцарцы решали, кому же достанется прямая путёвка на ЧМ-2022.

Роберто Манчини доверился техничным Инсинье, Кьезе и пробивному Белотти в нападении. А Мурат Якин сделал ставку на контратаки и скорость Ноа Окафора. Не прогадал швейцарец. Именно его рывок стал катализатором быстрого гола. Ноа Окафор на левом фланге разогнался, получил мяч и далее выкатил его под удар Видмеру. А защитник швейцарской сборной сходу пальнул в дальнюю «девятку», Доннарумма ничем помочь не мог – 0:1.

Обескураживающее начало для сборной Италии могло стать ещё более тёмным. Теперь уже с правого фланга пришёл Ноа Окафор, на финтах раскачал оппонента, сместился в центр и пробил. Опасно получилось, но мяч просвистел рядом со штангой. Только после этого Италия проснулась. В суматошной атаке обязан был сравнивать счёт Барелла. После прострела Эмерсона Жоржиньо пробил в Аканджи, однако отскок достался Николо. Тот в касание пробил метров с пяти, но Зоммер умудрился выручить.

Показалось, что Ян вновь поймал кураж и ничего не позволит сделать итальянцам, но под занавес матча голкипер сам же эти мысли отверг. Последовала подача со стандарта от Инсинье, Джованни Ди Лоренцо опередил Зоммера и головой пробил метров с семи по опустевшим воротам. Ошибся Ян с опрометчивым выходом. Первый тайм завершился вничью, и сложно было выделить явного фаворита.

Продолжили швейцарцы играть на равных с итальянцами и во второй половине встречи. Но сценарий матча изменился. Команды закрылись, игра высохла, опасные моменты пропали. За половину тайма соперники всего по разу пробили в сторону ворот, так и не попав в створ. Манчини выпустил молодых Скамакку и Тонали, а затем Кристанте, но ход игры не менялся. Всё было очень пресно, концовка матча приближалась стремительно.

Итальянцы завершили матч в атаках, но градуса не хватило. Сольный рейд Федерико Кьезы завершился неточным ударом, Аканджи заблокировал выстрел Инсинье. А на десерт хозяева заработали пенальти (Гарсия толкнул Берарди), но Жоржиньо снова не смог переиграть Зоммера, на сей раз пробив выше ворот.

Италия и Швейцария вновь сыграли вничью, отложив вопрос о победителе группы на заочное решение. В последнем туре итальянцы сыграют в гостях против Северной Ирландии, а швейцарцы дома примут болгар.