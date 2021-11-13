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Чемпионат мира по футболу 2022

Жоржиньо снова не забил пенальти Зоммеру! Италия и Швейцария сыграли вничью, отложив вопрос о победителе группы

13 Ноября 2021 • 00:40 Комментировать (1)
Италия
1:1
Швейцария
окончен

В рамках отбора к чемпионату мира 2022 сборная Италии принимала Швейцарию.

Протокол игры  
Италия 1:1 Швейцария
    11' Видмер Сильван (0:1)
(1:1) Ди Лоренцо Джованни 36'    
Доннарумма Джанлуиджи Ди Лоренцо Джованни Бонуччи Леонардо Ачерби Франческо Эмерсон Палмиери   80' (Калабрия Давиде (   80') Барелла Николо   69' (Кристанте Бриан (   69') Жоржиньо II Локателли Мануэль   58' (Тонали Сандро (   58') Кьеза Федерико   43' Белотти Андреа   58' (Берарди Доменико (   58') Инсинье Лоренцо   47'   79' (Распадори Джакомо (   79')
Запасные: Сиригу Сальваторе Скамачча Джанлука Пессина Маттео Мерет Алекс Бернардески Федерико Манчини Джанлука Бираги Кристиано
Зоммер Янн Видмер Сильван Шёр Фабиан   77' Аканджи Мануэль   81' Родригес Рикардо   69' (Имери Кастриот (   69') Закария Денис Фройлер Ремо Штеффен Ренато   69' (Гарсия Улиссес (   69'   89') Шакири Джердан   79' (Фрай Фабиан (   79') Варгас Рубен   87' (Зачири Анди (   87') Окафор Ноа   79' (Соу Джибриль (   79')
Запасные: Джюмарт Эрай Омлин Йонас Кён Филипп Мбабу Кевин Гавранович Марио Иттен Седрик Эбишер Мишель
12 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

После победы на чемпионате Европы 2020 сборная Италии заметно сбавила. Дома сыграли вничью с болгарами, потом в гостях – со швейцарцами, и вот, команда Мурата Якина к очному матчу настигла «скуадру адзурру» - у обеих сборных по 14 очков. Легендарный «Стадио Олимпико» принимал важнейший матч, итальянцы и швейцарцы решали, кому же достанется прямая путёвка на ЧМ-2022.

Роберто Манчини доверился техничным Инсинье, Кьезе и пробивному Белотти в нападении. А Мурат Якин сделал ставку на контратаки и скорость Ноа Окафора. Не прогадал швейцарец. Именно его рывок стал катализатором быстрого гола. Ноа Окафор на левом фланге разогнался, получил мяч и далее выкатил его под удар Видмеру. А защитник швейцарской сборной сходу пальнул в дальнюю «девятку», Доннарумма ничем помочь не мог – 0:1.

Обескураживающее начало для сборной Италии могло стать ещё более тёмным. Теперь уже с правого фланга пришёл Ноа Окафор, на финтах раскачал оппонента, сместился в центр и пробил. Опасно получилось, но мяч просвистел рядом со штангой. Только после этого Италия проснулась. В суматошной атаке обязан был сравнивать счёт Барелла. После прострела Эмерсона Жоржиньо пробил в Аканджи, однако отскок достался Николо. Тот в касание пробил метров с пяти, но Зоммер умудрился выручить.

Показалось, что Ян вновь поймал кураж и ничего не позволит сделать итальянцам, но под занавес матча голкипер сам же эти мысли отверг. Последовала подача со стандарта от Инсинье, Джованни Ди Лоренцо опередил Зоммера и головой пробил метров с семи по опустевшим воротам. Ошибся Ян с опрометчивым выходом. Первый тайм завершился вничью, и сложно было выделить явного фаворита.

Продолжили швейцарцы играть на равных с итальянцами и во второй половине встречи. Но сценарий матча изменился. Команды закрылись, игра высохла, опасные моменты пропали. За половину тайма соперники всего по разу пробили в сторону ворот, так и не попав в створ. Манчини выпустил молодых Скамакку и Тонали, а затем Кристанте, но ход игры не менялся. Всё было очень пресно, концовка матча приближалась стремительно.

Итальянцы завершили матч в атаках, но градуса не хватило. Сольный рейд Федерико Кьезы завершился неточным ударом, Аканджи заблокировал выстрел Инсинье. А на десерт хозяева заработали пенальти (Гарсия толкнул Берарди), но Жоржиньо снова не смог переиграть Зоммера, на сей раз пробив выше ворот.

Италия и Швейцария вновь сыграли вничью, отложив вопрос о победителе группы на заочное решение. В последнем туре итальянцы сыграют в гостях против Северной Ирландии, а швейцарцы дома примут болгар.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sagittarius
13 Ноября 2021 в 00:56
Жоржиньо, наверное пора сделать перерыв в должности штатного пенальтиста. Его манера бить с подпрыгиванием перед мячом уже изучена вратарями и в последнее время даёт сбои. Сегодня он решил пробить по другому и результат все видели. А ещё у итальянцев всё не очень хорошо на позиции центрального нападающего, когда играет Иммобиле - не ахти, а Белотти, так и вовсе никак. Будем с оптимизмом ждать последнего игрового дня. Forza azzurri!
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окончен Молдова 0:2 Шотландия
окончен Северная Ирландия 1:0 Литва
окончен Англия 5:0 Албания
окончен Венгрия 4:0 Сан-Марино
окончен Австрия 4:2 Израиль
окончен Италия 1:1 Швейцария
окончен Андорра 1:4 Польша
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13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
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