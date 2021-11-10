Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 284 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Иммобиле покинул расположение сборной Италии

10 Ноября 2021 • 10:28 Комментировать
Италия
...
Швейцария
1.60 3.85 6.30
12.11 22:45

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле не поможет сборной Италии в ближайших поединках квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Как сообщила пресс-служба «скуадры адзурры», 31-летний футболист покинул расположение команды из-за повреждения.

На его место был вызван нападающий Джанлука Скамакка, представляющий на клубном уровне «Сассуоло».

В ноябре подопечные Роберто Манчини проведут решающие матчи в отборочном турнире. 12 ноября итальянская сборная встретится со швейцарцами, а 15 ноября пройдет игра против Северной Ирландии.

В настоящий момент «скуадра адзурра» лидирует в своей группе с 14 баллами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Чиро Иммобиле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
11:12 · Чемпионат мира 2022
​Ярмоленко передал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
10:40 · Чемпионат мира 2022
​Жемалетдинов покидает лагерь сборной России
10:36 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ» возмущён отъездом Месси в сборную Аргентины 4
10:28 · Чемпионат мира 2022
Иммобиле покинул расположение сборной Италии
09:32 · Чемпионат мира 2022
​Неймар показал новую причёску фото
08:58 · Чемпионат мира 2022
​Бензема не исключат из сборной Франции снова
09 Ноября
23:43 · Чемпионат мира 2022
Иммобиле пожаловался на плохое отношение к себе со стороны итальянских фанатов
20:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил, собирается ли использовать оправившегося от травмы Головина в ближайших матчах
20:41 · Чемпионат мира 2022
Карпин согласился с Чорлукой, который упрекнул российских легионеров в непрофессионализме
20:21 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал, как на сборную повлияют травмы Захаряна и Кузяева
20:13 · Чемпионат мира 2022
Карпин вновь прокомментировал отсутствие Дзюбы в сборной 5
20:05 · Чемпионат мира 2022
Карпин высказался об игровой форме Алексея Миранчука
19:57 · Чемпионат мира 2022
​Футболист-гей боится ехать на чемпионат мира – в Катаре геев могут казнить 10
19:41 · Чемпионат мира 2022
​Карпин высказался о вакцинации в сборной России 1
19:33 · Чемпионат мира 2022
​У Караваева спросили, как изменилась атмосфера в сборной России без Дзюбы 2
Все новости
Рекомендуем