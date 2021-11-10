Иммобиле покинул расположение сборной Италии

Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле не поможет сборной Италии в ближайших поединках квалификационного этапа чемпионата мира-2022. Как сообщила пресс-служба «скуадры адзурры», 31-летний футболист покинул расположение команды из-за повреждения.

На его место был вызван нападающий Джанлука Скамакка, представляющий на клубном уровне «Сассуоло».

В ноябре подопечные Роберто Манчини проведут решающие матчи в отборочном турнире. 12 ноября итальянская сборная встретится со швейцарцами, а 15 ноября пройдет игра против Северной Ирландии.

В настоящий момент «скуадра адзурра» лидирует в своей группе с 14 баллами.