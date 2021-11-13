Бонуччи: «Жоржиньо продолжит бить пенальти, все совершают ошибки»

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отреагировал на незабитый пенальти Жоржиньо в концовке вчерашнего матча отбора ЧМ-2022 против команды Швейцарии (1:1).

«В поединке с Северной Ирландией мы бы все равно играли на победу, такой у нас менталитет. Нужно провести последний матч с максимальной решимостью.

Жоржиньо не забил, но он все равно наш пенальтист. Все совершают ошибки. Он продолжит бить пенальти», - передает слова Леонардо пресс-служба УЕФА.

В последнем туре группового этапа квалификации «скуадра адзурра» на выезде сыграет против Северной Ирландии. Матч пройдет 15 ноября.