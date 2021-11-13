Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Бонуччи: «Жоржиньо продолжит бить пенальти, все совершают ошибки»

13 Ноября 2021 • 11:55 Комментировать
Италия
1:1
Швейцария
окончен

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи отреагировал на незабитый пенальти Жоржиньо в концовке вчерашнего матча отбора ЧМ-2022 против команды Швейцарии (1:1).

«В поединке с Северной Ирландией мы бы все равно играли на победу, такой у нас менталитет. Нужно провести последний матч с максимальной решимостью.

Жоржиньо не забил, но он все равно наш пенальтист. Все совершают ошибки. Он продолжит бить пенальти», - передает слова Леонардо пресс-служба УЕФА.

В последнем туре группового этапа квалификации «скуадра адзурра» на выезде сыграет против Северной Ирландии. Матч пройдет 15 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
11:55 · Чемпионат мира 2022
Бонуччи: «Жоржиньо продолжит бить пенальти, все совершают ошибки»
09:38 · Чемпионат мира 2022
Манчини высказался о ничьей в матче против Швейцарии 2
09:23 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии побила рекорд по голам за календарный год
09:18 · Чемпионат мира 2022
Кейн - первый футболист сборной Англии за 28 лет, сделавший идеальный хет-трик
09:11 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария принёс Аргентине победу над Уругваем, Месси вышел на поле в конце встречи 2
00:43 · Чемпионат мира 2022
Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы
00:40 · Чемпионат мира 2022
Дания выиграла девятый матч кряду, Австрия сильнее Израиля
12 Ноября
23:50 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: Сафонов здорово играет и выручает
22:53 · Чемпионат мира 2022
Лоза: Нельзя судить о силе сборной России по матчу с Кипром
22:45 · Чемпионат мира 2022
Далич рассказал, как Карпин изменил сборную России
22:27 · Чемпионат мира 2022
Англия - Албания - 5:0 (закончен)
22:24 · Чемпионат мира 2022
Италия - Швейцария - 1:1 (закончен)
21:58 · Чемпионат мира 2022
Дешам: Казахстан никогда не сдаётся
21:55 · Чемпионат мира 2022
Сборная Шотландии гарантировала себе второе место в группе, обыграв Молдову
21:40 · Чемпионат мира 2022
Терехов пропустит матч с Хорватией из-за травмы
Все новости
Рекомендуем