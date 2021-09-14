Барези: «Искусство футбола в Италии – это защита»

Легендарный защитник Франко Барези поделился своими мыслями касательно прогресса итальянского футбола в последние года, в том и числе вспомнив и победу сборной на прошедшем чемпионате Европы.

«Я считаю, что футбол – это искусство. Для нас искусством является качественная оборона. Италия обычно лучше защищается, чем атакует. Но, я приятно удивлен, что мы не отстали от эволюции в самом популярном виде спорта. На примере сборной я увидел, что итальянцы смогли присвоиться к высокому темпу, хотя мы предпочитаем другой стиль игры» - приводит слова Барези издание The Times.

Напомним, что за спиной экс-игрока «Милана» свыше 80 поединков за национальную команду своей страны.