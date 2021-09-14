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Барези: «Искусство футбола в Италии – это защита»

14 Сентября 2021 • 00:26 Комментировать
Италия
...
Швейцария
12.11 22:45

Легендарный защитник Франко Барези поделился своими мыслями касательно прогресса итальянского футбола в последние года, в том и числе вспомнив и победу сборной на прошедшем чемпионате Европы.

«Я считаю, что футбол – это искусство. Для нас искусством является качественная оборона. Италия обычно лучше защищается, чем атакует. Но, я приятно удивлен, что мы не отстали от эволюции в самом популярном виде спорта. На примере сборной я увидел, что итальянцы смогли присвоиться к высокому темпу, хотя мы предпочитаем другой стиль игры» - приводит слова Барези издание The Times.

Напомним, что за спиной экс-игрока «Милана» свыше 80 поединков за национальную команду своей страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Франко Барези
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