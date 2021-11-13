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Манчини высказался о ничьей в матче против Швейцарии

13 Ноября 2021 • 09:38 Комментировать (1)
Италия
1:1
Швейцария
окончен

Сборные Италии и Швейцарии не смогли выявить победителя в очном противостоянии, завершив встречу вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини.

«Непростая ситуация, однако у нас есть преимущество в два мяча. Нам нужно максимально выложиться в игре с Северной Ирландией. Будем надеяться, что Болгария навяжет борьбу швейцарцам. Нам нужна победа в последней встрече, это главная цель», - передает слова специалиста Football-Italia.

Перед заключительным туром Италия и Швейцария набрали по 15 очков. Действующие чемпионы Европы опережают соперника по разнице забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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Комментарии (1)
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Kar Karych
13 Ноября 2021 в 09:48
Манчини, выходи пенальти сам бить! У тебя получится!
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13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
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