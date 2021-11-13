Манчини высказался о ничьей в матче против Швейцарии

Сборные Италии и Швейцарии не смогли выявить победителя в очном противостоянии, завершив встречу вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини.

«Непростая ситуация, однако у нас есть преимущество в два мяча. Нам нужно максимально выложиться в игре с Северной Ирландией. Будем надеяться, что Болгария навяжет борьбу швейцарцам. Нам нужна победа в последней встрече, это главная цель», - передает слова специалиста Football-Italia.

Перед заключительным туром Италия и Швейцария набрали по 15 очков. Действующие чемпионы Европы опережают соперника по разнице забитых мячей.