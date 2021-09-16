Манчини: «Я не думаю о клубном футболе»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не думает о возвращении в клубный футбол.

«Я не думаю о клубном футболе. Тренировать сборную - это лучше всего. Сейчас я сосредоточен только на сборной Италии. Нам нужно пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре и попытаться выиграть Лигу наций», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда сумела выиграть чемпионат Италии, обыграв в финале сборную Англии.

Последним его местом работы на клубном уровне был «Зенит», который он возглавлял с 2017 по 2018 год. До этого он также работал с «Интером», «Галатасараем» и «Манчестер Сити».