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Манчини: «Я не думаю о клубном футболе»

16 Сентября 2021 • 17:02 Комментировать
Италия
...
Швейцария
12.11 22:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что не думает о возвращении в клубный футбол.

«Я не думаю о клубном футболе. Тренировать сборную - это лучше всего. Сейчас я сосредоточен только на сборной Италии. Нам нужно пройти квалификацию на чемпионат мира в Катаре и попытаться выиграть Лигу наций», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда сумела выиграть чемпионат Италии, обыграв в финале сборную Англии.

Последним его местом работы на клубном уровне был «Зенит», который он возглавлял с 2017 по 2018 год. До этого он также работал с «Интером», «Галатасараем» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини
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