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Чемпионат мира по футболу 2022

Иммобиле пожаловался на плохое отношение к себе со стороны итальянских фанатов

09 Ноября 2021 • 23:43 Комментировать
Италия
...
Швейцария
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12.11 22:45

В преддверии решающих матчей сборных в отборе на чемпионат мира нападающий национальной команды Италии Чиро Иммобиле поделился своими переживаниями. Как оказалось, форвард страдает из-за плохого отношения к себе со стороны местных болельщиков.

«Мне иногда кажется, что я не часть того коллектива, который стал триумфатором чемпионата Европы. Всех остальных игроков любят, а меня… Я сам понимаю, что обязан больше забивать за сборную, но иногда слишком тяжело справляться с давлением. Хорошо, что меня подбадривает Роберто Манчини. Он сказал, что я не должен никому ничего доказывать», - цитирует футболиста сетевое издание Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Чиро Иммобиле
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