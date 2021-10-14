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Сборная Италии хочет натурализовать ещё одного бразильского защитника слухи

14 Октября 2021 • 14:06 Комментировать
Италия
...
Швейцария
12.11 22:45

В Италии уже вовсю готовятся к закату карьеры Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи, которые в последние годы считались ключевыми игроками в центре защиты национальной команды.

Учитывая не слишком богатый выбор на эту позицию, местная федерация может прибегнуть к еще одной натурализации футболиста с двойным гражданством. Речь идет о бразильском центральном защитнике «Ромы» Рожере Ибаньесе.

Издание Corriere dello Sport сообщает, что сам игрок мечтал выступать за сборную своей родной страны, но готов рассмотреть предложение итальянской стороны. Добавим, что ранее сборная Италии уже натурализовала представителя «Аталанты» Рафаэля Толои, который был включен в заявку команды на прошедший чемпионат Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Италии Роджер Ибаньес
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