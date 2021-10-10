37 матчей: Кому не проигрывала сборная Италии

Тридцать семь матчей не проигрывала сборная Италии в официальных встречах – это мировой рекорд. Но, как мы все знаем, любой серии наступает конец. Вот и сборная Италии 6 октября была повержена в полуфинале Лиги наций.

«Сан Сиро», или же «Джузеппе Меацца», – именно на этом стадионе сборная Испании одолела своего соперника в игре за путевку в финал относительно нового европейского турнира. Матч судил наш арбитр Сергей Карасёв, которому всё чаще доверяют игры высокого статуса.

Ферран Торрес открыл счёт на 17-й минуте, затем на 42-й минуте был удалён с поля капитан итальянцев Леонардо Боннучи за удар соперника локтем. В раздевалку испанцы забили второй мяч – сделал это всё тот же Торрес. Италия успела отыграть лишь один мяч, благодаря усилиям Пеллегрини. Итоговый счёт 1:2 в пользу сборной Испании – первое поражение «Скуадры адзурры» за три года.

Давайте вспомним, какими были эти годы для итальянцев, и с какими соперниками они бились для достижения такого результата.

Италия пропустила более одного гола впервые с 1 июня 2018 года: тогда в матче с французами Италия пропустила три мяча (1:3). Последнее поражение датировано 10 сентября 2018 года – в матче Лиги наций Португалия победила 1:0 благодаря голу Андре Силвы. Почти через два месяца состоится матч-реванш, снова в рамках Лиги наций, но отквитать поражение у итальянцев не получится (0:0).

В 2019 году подопечные Манчини начнут путь к ЕВРО 2020, стартует квалификационный турнир, в котором Италия не потеряет ни единого очка. Десять матчей и десять побед. Конечно, соперники по группе достались более чем удобные, но факт остаётся фактом. Финляндия, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Греция и Армения были биты по всем статьям. Всего 4 мяча побывало в воротах сборной Италии за весь отбор к ЕВРО 2020. Такой результат наглядно продемонстрировал класс оборонительной линии итальянской сборной, где зажигали Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Общая разница забитых и пропущенных голов 36-4. Таким потрясающим выдался 2019-й год для Италии.

В 2020 году возвращается Лига наций, в которой итальянцы снова не проиграли, но потери очков избежать не получилось. В первом туре ничья 1:1 с Боснией, далее победа над Нидерландами (0:1) благодаря единственному голу Бареллы.

Первый круг группы Лиги наций завершился игрой с Польшей (0:0), это был единственный матч в 2020 году, который итальянцы провели со зрителями на трибунах.

Во втором круге была ничья 1:1 с Нидерландами и победы над Польшей (2:0) и Боснией (0:2). Вот вам и первое место в группе А. Разница забитых и пропущенных мячей 7-2.

Кульминация итальянской серии пришлась на лето 2021 года. Перенесённый чемпионат Европы, где в группу А попадают Италия, Уэльс, Швейцария и Турция. Манчини и его команда катком прошлись по Турции (0:3) и Швейцарии (3:0). В заключительном туре на классе победили Уэльс 1:0, заняли первое место в группе и отправились в 1/8 финала, где состоялся матч с Австрией. К всеобщему удивлению австрийцы показали характер, доведя матч до овертайма (0:0). Но у Федерико Кьезы и Пессины были другие планы, до пенальти дело не дошло. Счет был уже 2:0 к 105-й минуте. Австрия успела ответить лишь одним голом и благополучно завершила своё участие на турнире (2:1).

Дальше на пути Манчини и компании оказалась Бельгия – один из главных фаворитов ЕВРО. Счёт снова 2:1, на голы Бареллы и Инсинье ответил Ромелу Лукаку, забив пенальти, на большее бельгийцев не хватило. Италия в полуфинале.

Для выхода в финал оставалось пройти сборную Испании, которая забралась довольно далеко, показывая по ходу турнира не самую уверенную игру. Вот и в этом матче предпочтение отдавали сборной Италии, но вопреки всем ожиданиям испанцы навязали свой футбол, больше владели мячом, создавали больше моментов. Открыть счёт в первом тайме никому не удалось, второй тайм также начался с преимущества Испании, но на 60-й минуте матча игроки итальянской сборной удачно убежали в контратаку, и Кьеза открыл счёт в матче. Испанцы продолжили давить и на 80-й минуте всё же добились желаемого – 1:1. Основное время и овертайм больше голов не подарили, последовала серия пенальти, сильнее оказалась Италия (4:2).

И наконец – победный финал в Лондоне 11 июля 2021 года. Матч против сборной Англии. На 2-й минуте Люк Шоу открывает счёт в матче, Италии удаётся отыграться лишь во втором тайме благодаря голу Леонардо Бонуччи. Далее овертайм – и снова серия пенальти, в которой удача больше сопутствовала Джанлуиджи Доннарумме, нежели вратарю англичан Пикфорду (3:2).

Триумф на чемпионате Европы и серия без поражений продолжается. Впереди отборочные на ЧМ-2022, матч с Болгарией (1:1) и долгожданный матч со сборной Швейцарии (0:0), ничья с которой позволила Италии установить новый мировой рекорд – 36 матчей без поражений! Тридцать седьмым стал матч с Литвой – победа 5:0.

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Такими выдались последние три года для итальянской сборной. И вот мы возвращаемся к матчу с Испанией, который завершился для Италии поражением 1:2, что означало обнуление очень длинной серии из побед и ничьих.

Александр СКВОРЦОВ