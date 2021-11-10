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Чемпионат мира по футболу 2022

​Кьеллини пропустит ноябрьские матчи сборной Италии

10 Ноября 2021 • 15:46 Комментировать
Италия
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Швейцария
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12.11 22:45

Опытный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини из-за травмы пропустит ноябрьские матчи команды. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, 37-летний футболист до конца дня среды вернётся в расположение «Ювентуса», где и будет восстанавливаться.

Сборная Италии в пятницу примет Швейцарию, а в понедельник сыграет в гостях у Северной Ирландии.

На текущий момент сборные Италии и Швейцарии имеют в своём активе по 14 очков. Их очная встреча должна оказаться определяющей в борьбе за прямой билет на чемпионат мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джорджо Кьеллини
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