​Кьеллини пропустит ноябрьские матчи сборной Италии

Опытный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини из-за травмы пропустит ноябрьские матчи команды. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, 37-летний футболист до конца дня среды вернётся в расположение «Ювентуса», где и будет восстанавливаться.

Сборная Италии в пятницу примет Швейцарию, а в понедельник сыграет в гостях у Северной Ирландии.

На текущий момент сборные Италии и Швейцарии имеют в своём активе по 14 очков. Их очная встреча должна оказаться определяющей в борьбе за прямой билет на чемпионат мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.