Скандальное судейство на Кубке Африки: Что натворил арбитр Сиказве

Кубок Африки традиционно удивляет судейскими решениями, которые принимают местные арбитры. Тем не менее даже по меркам этого турнира работа Жанни Сиказве на поединке сборных Туниса и Мали вызвала вопросы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «фокусах» судьи из Замбии.

Матч между сборными Туниса и Мали на старте Кубка Африки ожидался с интересом – это всё же фавориты группы F. Однако неожиданно главным героем поединка стал замбийский арбитр Жанни Сиказве. Возможно, на него повлияла жара, так как в Лимбе было 34 градуса, но его перфоманс в концовке встречи запомнится надолго всем, кто это видел.

Чудить Сиказве начал на 74-й минуте. Сборная Туниса получила право на штрафной на левом фланге, подача ни к чему не привела. Футбольный снаряд оказался справа у Хафри, который делал передачу в штрафную. Мяч, очевидно, попал в руку малийцу Дженепо, но Сиказве этого не заметил. Интересно, что тунисец Хауи взял футбольный снаряд в руки, и арбитр остановил мяч, назначив штрафной в пользу малийцев. Как Сиказве не разглядел попадания в руку Дженепо – абсолютно непонятно, так как это было прямо перед ним. Тем более в начале второго тайма судья в похожей ситуации без раздумий назначил пенальти в ворота Туниса. К счастью, Сиказве позвали смотреть повтор, и замбиец всё же разобрался в ситуации и указал на точку. Хазри, правда, не забил.

Самое интересное началось дальше. Когда на таймере было 85 минут и несколько секунд, Сиказве неожиданно дал финальный свисток. Замбиец быстро сориентировался и продолжил игру. В целом можно предположить, что Сиказве просто ошибся. Однако в этой ситуации удивил другой момент. По ходу второго тайма было довольно много остановок, и очень странно, что судья, считая, что поединок завершается, решил не добавлять ничего.

Стоило игре возобновиться, как Сиказве вновь оказался в центре внимания. В центре поля нападающий малийцев Туре в борьбе за мяч сделал накладку против Бронна. Нарушение правил было очевидным, и защитнику сборной Туниса явно было больно, Но никакой грубости в этом эпизоде не было вовсе. Однако замбийский арбитр без раздумий показал красную карточку. Помощники явно не согласились с решением Сиказве и позвали его смотреть видеоповтор, но даже это не убедило замбийца. Сиказве не стал менять решение и продолжил игру.

Малийцы собирались убивать время в ожидании финального свистка, но явно не ждали, что Сиказве даст свисток, когда на секундомере будет показываться время 89:46. Опять же никакого дополнительного времени добавлено не было, несмотря на замены, использование ВАР. Представители сборной Туниса были в бешенстве, и Сиказве понадобилась защита местных правоохранительных органов, чтобы покинуть поле.

Теперь сборная Туниса надеется на переигровку матча. Сиказве дал свисток до истечения положенных регламентом 90 минут, и это серьёзное основание для удовлетворения требований «орлов Карфагена». Сборные Мали и Туниса могут ещё раз сыграть между собой. Главное, чтобы Сиказве больше не судил на нынешнем турнире.

Андрей Центров