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Кубок африканских наций

Кто будет представлять чемпионат России на Кубке африканских наций

03 Января 2022 • 12:17 Комментировать (1)
Камерун
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Буркина-Фасо
1.78 3.25 5.40
09.01 19:00

Российские клубы завершают отпуск и начинают подготовку ко второй части сезона. Некоторые же футболисты приедут на сборы после Кубка Африки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «наших» на этом турнире.

Мохамед Конате

Нападающий проводит хороший сезон в составе «Ахмата», забив 6 голов в 17 матчах Премьер-лиги. Неудивительно, что Камоу Мало вызвал 24-летнего форварда в состав сборной Буркина-Фасо. Осенью Конате регулярно выходил на поле во время отборочных матчей к чемпионату мира, так что он может надеяться на получение игрового времени на полях Камеруна. Учитывая, что контракт Конате с «Ахматом» завершается ближайшим летом, ему точно не помешает себя проявить.

Клинтон Н’Жие

Форвард «Динамо» в ближайшее время переживёт особенный опыт – представление своей сборной на большом турнире на родине. Очевидно, что для камерунцев предстоящий КАН будет важным, ведь перед своей публикой не хочется ударить в грязь лицом. Не сказать, что у Н'Жие хорошо складывается текущий сезон – он принял участие в 13 матчах «Динамо» в Премьер-лиге, но на поле в общей сложности провёл меньше 400 минут. На его счету до сих пор ни одного гола. В общем, и в сборной Камеруна вингер не играл с марта 2021 года. Вряд ли Н'Жие сейчас воспринимается тренером Тони Консейсао как игрок основы, но всё всегда может измениться.          

Чидера Эджуке

Полузащитник ЦСКА наверняка мечтает пойти по стопам капитана сборной Нигерии Ахмеда Муса. Тот тоже приезжал в «армейский» клуб как быстрый и топорный бровочник, над которым сначала посмеивались. Потом Муса стал одним из самых грозных нападающих РПЛ, уехал в Англию, и на его счету сейчас больше 100 матчей за сборную Нигерии. Сам Эджуке пока провёл только 6 встреч за «суперорлов».Вероятно, в стане сборной Нигерии он рассказывает Муса, как сейчас обстоят дела в ЦСКА, и учится у партнёра. Вряд ли Эджуке в Камеруне будет часто выходить на поле, но наверняка дебютирует на своём первом Кубке Африки.

Монтассар Талби

Летом «Рубин» сделал ставку на защитника из Туниса и не прогадал. Талби провёл 13 матчей и выглядит действительно здорово, и не его вина, что казанцам не удалась первая часть сезона. Кажется, защитник, который лишь в 2021 году дебютировал за свою сборную, в Камеруне вполне может быть основным. Тренерский штаб доверяет Талби, а тот всё чаще выходит с первых минут. В декабре он целиком отыграл полуфинал и финал Кубка арабских наций. Правда, вряд ли в «Рубине» рады, что у Талби не будет отпуска.

Андрей Центров

За кого будете переживать на Кубке Африки?
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
03 Января 2022 в 12:46
однозначно сегодня победа МЮ дома кэф игра дома боксин дэй статистика тура четыре фактора за победу МЮ сегодня))))))
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