Кто победит на Кубке африканских наций

9 января стартует Кубок африканских наций. В турнире примут участие 24 команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто выиграет.

Вслед за УЕФА в Африке также решили расширить количество участников континентального первенства. КАФ взяла ту же схему: 24 команды, разбитые на 6 групп, из которых в плей-офф выходят по два победителя и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Это уже второй турнир по подобной схеме, но всё же напомнить стоило. Расширение состава участников позволило пробиться на КАН не самым сильным командам. Например, мы увидим дебютантов из Коморов и Гамбии, во второй раз пробилась Мавритания, в третий – Экваториальная Гвинея, Малави, Кабо-Верде и Сьерра-Леоне. Удивительно, но всё же некоторые команды, которые принято считать сильными по меркам Африки, не смогли отобраться. Не выступят в Камеруне сборные ЮАР, ДР Конго, Анголы. Не пробилась и Замбия, которая в последние годы удивляла на КАН.

Кубок Африки – это уникальный турнир, если смотреть на составы команд. Сплошь и рядом случаются ситуации, когда рядом на поле могут выходить топ-звёзды вместе с игроками из низших европейских дивизионов или вообще экзотических чемпионатов. На стартующем турнире будут представители лиг Мальты, ОАЭ, Кувейта, Грузии, Люксембурга, Индии. В этой ситуации для многих тренеров главная задача заключается в том, чтобы найти необходимый баланс. Кроме того, на Кубке Африки особенно важную роль играют вратари. Ошибки голкиперов здесь традиционны, поэтому иметь надёжного первого номера просто крайне необходимо.

Если суммировать оба тезиса, то фаворитом выглядит Сенегал. У «львов Теранги» суперзвезда на воротах – Эдуар Менди. В каждой линии у тренера Алиу Сиссе прекрасный выбор: защитники Калиду Кулибали, Абду Диалло и Буна Сарр, полузащитники Идрисса Гейе, Шейку Куяте и Нампали Менди, нападающие Исмаила Сарр, Кейта Бальде. А венчает состав, конечно же, Садио Мане. Три года назад сенегальцы дошли до финала, где уступили алжирцам. Удивительно, но с тех пор в сборной даже не сменили тренера, и теперь Алиу Сиссе очень хочет наконец-то выиграть.

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Алжирцы, которые выиграли турнир в 2019-м, жаждут повторить успех. Однако «Лисы пустыни», кажется, стали слабее. Прошлый турнир феноменально провёл вратарь Раис М'Боли, который моложе не становится (ему уже 35 лет). Помимо этого, слабее стала оборона. Если в 2019-м почти все защитники выступали в топ-чемпионатах, то сейчас таковых трое. Сдали и постарели Софиан Фегули, Ислам Слимани, Ясим Браими. И всё же у алжирцев остаётся звёздный Рияд Марез, прогрессируют Саид Бенрахма и Исмаэль Беннасер. В любом случае подопечных Джамеля Бельмади нельзя сбрасывать со счетов.

Букмекеры третьим претендентом считают сборную Египта, но, кажется, силы подопечных Карлуша Кейруша переоценивают. В «фараонов» верят по двум причинам. Во-первых, это Мохамед Салах. Форвард «Ливерпуля» – один из лучших футболистов мира прямо сейчас. Однако Кубок Африки всё же сложно выиграть в одиночку, а сильных партнёров у Салаха нет. Есть Мохамед Эльнени из «Арсенала», Трезеге из «Астон Виллы» и Мустафа Мохамед из «Галатасарая», остальные же играют на родине. Этого наверняка будет маловато для победы. Конечно, букмекеры «закладывают» историческую статистику. Дело в том, что сборная Египта из последних 8 турниров пропустила три, а в оставшихся 5 четырежды дошла до финала и трижды выиграла. Однако в 2022-м этот трюк может и не пройти.

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Традиционно на Кубках Африки хорошо выступают хозяева, так что не будем сбрасывать со счетов Камерун. К тому же у «неукротимых львов» есть Андре Онана, который может сильно помочь команде на позиции первого номера. Очень надеются в Камеруне на Карла Токо Экамби, который в этом сезоне немало забивает за «Лион». Эрик Максим Шупо-Мотинг, Венсан Абубакар могут помочь в атаке, но вот сильных защитников и хавбеков подопечным Тони Консейсао не хватает.

Патрис Бомель привёз неплохой состав сборной Кот-д'Ивуар. У команды явная проблема с вратарём, но крепкая линия обороны может минимизировать моменты у ворот: тут и Одилон Коссону из «Байера», и Эрик Байи из «МЮ», и Вилли Боли из «Вулверхэмптона». Добавим к этому крепкую середину поля – Франк Кесси из «Милана» и Ибраим Сангхаре из ПСВ. Есть кому у ивуарийцев и забивать: Николя Пепе из «Арсенала», Себастьян Алле из «Аякса», Вилфрид Заха из «Кристал Пэлас». Эта команда вполне может завоевать трофей.

Много стоит ждать от команды Марокко. У Вахида Халилходжича есть прекрасный голкипер «Севильи» Яссин Буну, а в атаке надежды строятся вокруг его одноклубника Юссефа Эн-Несири. Напомним про звёздного Ашрафа Хакими и надёжного защитника Романа Саисса из «Вулверхэмптона». Однако результат на турнире будет зависеть от того, как получится соблюдать баланс в команде.

Шансы нигерийцев после потери Виктора Осимхена понизились, но и без него у Жозе Пезейру хватает ярких исполнителей. Алекс Ивоби, Вилфрид Ндиди, Франк Оньека и Келечи Ихеаначо стабильно играют в Английской премьер-лиге. Статистика также на стороне «суперорлов». На своих последних 8 турнирах команда семь раз доходила до полуфинала, однажды выиграв КАН и один раз проиграв в финале. Правда, это отрезок с 2000 года, и трижды нигерийцы вообще не отбирались на турнир.

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Пожалуй, главных фаворитов мы перечислили, но КАН традиционно интересен ещё и тем, что часто здесь бывает тёмная лошадка, которая удивляет всех. В 2012-м турнир выиграла Замбия, в 2013-м до финала дошла команда Буркина-Фасо, в 2015-м лишь в полуфинале остановились сборные Конго и Экваториальной Гвинеи. В общем, всегда стоит ждать сенсации.

Андрей Центров