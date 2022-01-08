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Кубок африканских наций

Легендарный Роже Милла «бросил перчатку» арабским странам Африки

08 Января 2022 • 21:54 Комментировать
Камерун
...
Буркина-Фасо
1.55 3.65 7.20
Через 20 ч. 21 мин.

В Камеруне начинается Кубок африканских наций, но даже накануне турнира некоторые африканские федерации футбола не перестают плести козни против страны-хозяйки турнира. В 2019 году у Камеруна уже отобрали право проведения континентального первенства, передав его Египту.

Схожие попытки наблюдались и сейчас, причем давление в этом смысле оказывают и европейские клубы, которым совсем не хочется отпускать игроков в национальные сборные. В декабре президент ФИФА Джанни Инфантино даже потребовал детальный рапорт на тему политической, санитарной и организационной обстановки в Камеруне.

Переживая за свою страну, легендарный Роже Милла, автор самого возрастного гола в истории чемпионатов мира, набросился с критикой на «отщепенцев» - арабские страны Африки, находящиеся в оппозиции остальной, «темнокожей Африке».

 - Эти арабские страны постоянно создают проблемы и цирк. Я по-братски отношусь к Марокко, Египту и другим, а они - нет. Если они не считают себя африканцами, пусть играют в Европе, в Азии, где хотят, но не надо постоянно устраивать цирк в Африке. Мы всегда были к ним лояльны, поэтому я не понимаю, почему они так себя ведут, - заявил Милла, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Камерун Роже Милла
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09.01  19:00 Камерун ... Буркина-Фасо 1.55 3.65 7.20
09.01  22:00 Эфиопия ... Кабо-Верде 5.20 3.10 1.85
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