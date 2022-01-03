Какие клубы больше всего пострадают из-за Кубка Африки

9 января стартует Кубок Африки, куда отправятся лучшие футболисты Чёрного континента. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет клубы, которые больше всего пострадают из-за этого турнира.

Кубок Африки – это самый ненавидимый топ-клубами турнир. Он проходит в январе-феврале в разгар сезона, и командам приходится отпускать своих звёзд. В итоге на несколько туров клубы остаются без важных игроков, и именно очки, потерянные в это время, могут стоить кому-то чемпионства или места в Лиге чемпионов.

Одним из главных критиков КАН выступает Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» традиционно страдает из-за этого турнира. Как известно, лидерами атаки мерсисайдцев являются египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане. Без них «Ливерпулю» играть сложно. Салах в текущем сезоне забил 23 гола, Мане – 10. Конечно, останется Жота, но с учётом травмы Фирмино у Клоппа будут огромные сложности в атаке. Также в сборную Гвинеи отправится Наби Кейта, что сузит выбор в середине поля. Травмы, бушующая волна «омикрона», сжатый график и теперь ещё отъезд ряда футболистов создадут для «Ливерпуля» большие проблемы.

Точно не рады стартующему Кубку Африки в «Арсенале». Только «канониры» под руководством Микеля Артеты набрали ход, как разом теряют целую группу футболистов. Томас Парти наконец-то начал показывать ту игру, которую демонстрировал в «Атлетико», но ближайшее время он проведёт в расположении сборной Ганы. Артета мог бы его заменить Эльнени, но тот вызван в команду Египта. Вдобавок к этому из «Арсенала» на КАН отправятся два нападающих: Пьер-Эмерика Обамеянга вызвали в Габон, а Николя Пепе – в Кот-д'Ивуар.

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Сразу троих футболистов теряет «Севилья», причем всех отправят в сборную Марокко. Прежде всего андалузцы лишатся основного вратаря Яссина Буну. Терять «первого номера» никто не любит. Вдобавок к этому уедут сразу два нападающих: Юссеф Эн-Несири и Мунил Эль-Хаддади. Формально это выглядит не слишком большими потерями. Первый из-за травм и так много пропустил, а второй был сменщиком. Тем не менее на ближайшие пару недель «Севилья» останется вообще с одним Рафой Миром в атаке, что едва ли может радовать Хулена Лопетеги.

В тяжелую ситуацию во время борьбы за скудетто попадает «Милан». «Россонери» лишились сразу двоих футболистов центральной оси: алжирец Исмаэль Бенасер и ивуариец Франк Кесси отправились в свои сборные. Теперь у «Милана» мало вариантов на этой позиции и придётся играть почти без замен. Вдобавок к этому ещё в сборную Сенегала отправился левый защитник Фоде Балло-Туре, но это не такая сильная потеря.

Одному из конкурентов «Милана» «Наполи» будет не проще. В сборную Камеруна едет Андре-Франк Замбо Ангисса, в команду Сенегала – Калиду Кулибали, а алжирцы призвали Адама Унаса. Первые двое являются важными игроками стартового состава, а последний важен с точки зрения обоймы. Хорошо ещё, что Виктор Осимхен, который близок к выздоровлению, остался в Неаполе, а то Лучано Спаллетти был бы ещё больше расстроен.

В очень неприятной ситуации оказался «Байер». Леверкузенцы отпустили на турнир основного центрального защитника – ивуарийца Одилона Коссуну. Вдобавок к этому его вероятный сменщик Эдмонд Тапсоба также отправился в команду Буркина-Фасо. В общем, наставнику «аспириновых» Херардо Сеоане не позавидуешь.

Традиционно Кубок Африки бьёт по французским клубам. «Метц» отпустил на турнир 7 футболистов, «Сент-Этьен» и «Нант» – по 5, «Анже», «Труа» и «Ренн» – по 4.

В общем, понятно, почему многие тренеры так не любят Кубок Африки. С другой стороны, это отличный шанс для резервистов показать себя.

Андрей Центров

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