Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира»

08 Января 2022 • 15:30 Комментировать (1)
Камерун
...
Буркина-Фасо
1.55 3.65 7.20
Через 23 ч. 36 мин.

Капитан национальной сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался относительно уровня Кубка Африки.

«К этому турниру нужно относиться с большим уважением. Иногда люди задаются вопросом, зачем проводится Кубок Африки. Я же считаю, что этот турнир соответствует уровню чемпионата мира и Европы. Много африканских футболистов выступают в АПЛ. Уверен, что нас ждет захватывающий турнир», - передает слова нигерийца BBC Sport.

Кубок Африки состоится в Камеруне. Матч открытия между сборными Камеруна и Буркина-Фасо пройдет в воскресенье, 9 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Виллиам Трост-Эконг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
КАМЕРУН БУРКИНА-ФАСО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
08 Января 2022 в 15:44
Проводите свой кубок тогда когда это не идёт вразрез с вашими клубными обязанностями.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.01  19:00 Камерун ... Буркина-Фасо 1.55 3.65 7.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
15:30 · Кубок Африки
Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира» 1
06 Января
18:07 · Кубок Африки
​Обамеянг и Лемина заболели коронавирусом после вечеринки (видео) видео
15:49 · Кубок Африки
​Обамеянг заболел коронавирусом перед стартом Кубка Африки
05 Января
20:53 · Кубок Африки
«Своим больше, чужим меньше» - в Камеруне сократили посещаемость стадионов в преддверии КАФ
04 Января
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Сарр отправится в сборную, но только для обследования – ранее в Сенегале угрожали «Уотфорду»
02 Января
12:26 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» не отпускает игрока на Кубок Африки, Сенегал может обратиться в ФИФА
01 Января
21:12 · Кубок Африки
Сборная Кот-д’Ивуара потеряла голкипера из-за допинга 1
31 Декабря
13:51 · Кубок Африки
Звезда сборной Нигерии пропустит Кубок Африки 1
09:58 · Кубок Африки
Четыре игрока сборной Камеруна заразились коронавирусом в преддверии Кубка Африки
30 Декабря
08:18 · Кубок Африки
Сборная Нигерии представила нового главного тренера
26 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки
24 Декабря
19:50 · Кубок Африки
Виейра: «К Кубку Африки стоит отнестись с таким же уважением, как к чемпионату Европы» 1
21 Декабря
21:17 · Кубок Африки
Кубок Африки не будет перенесён из-за новой волны Covid-19 2
09:59 · Кубок Африки
​Инфантино высказался по поводу неудобных сроков Кубка африканских наций
15 Декабря
12:20 · Кубок Африки
Кубок Африки под угрозой срыва
Все новости
Рекомендуем