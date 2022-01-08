Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира»

Капитан национальной сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг высказался относительно уровня Кубка Африки.

«К этому турниру нужно относиться с большим уважением. Иногда люди задаются вопросом, зачем проводится Кубок Африки. Я же считаю, что этот турнир соответствует уровню чемпионата мира и Европы. Много африканских футболистов выступают в АПЛ. Уверен, что нас ждет захватывающий турнир», - передает слова нигерийца BBC Sport.

Кубок Африки состоится в Камеруне. Матч открытия между сборными Камеруна и Буркина-Фасо пройдет в воскресенье, 9 января.