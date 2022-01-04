10 суперзвёзд Кубка Африки: Вы точно захотите посмотреть этот турнир

В Камеруне 9 января стартует Кубок Африки. Хотя европейские клубы ненавидят этот турнир, тем не менее лучшие африканские футболисты приедут биться за честь своих стран. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет главных звёзд стартующего соревнования.

Мохамед Салах

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Пожалуй, лучший игрок Африки сегодня – это Мохамед Салах. Египтянин претендовал на «Золотой мяч», а это уже говорит о многом. Салах уезжает на КАН в статусе лучшего бомбардира Английской премьер-лиги. Кстати, не факт, что за время отсутствия египтянина его кто-то опередит, потому что преимущество нападающего над преследователями внушительное. При этом Салах ещё и лучший ассистент турнира. Вокруг него строятся все надежды сборной Египта на очередную победу, но добиться этого будет очень сложно. Всё же у Салаха нет партнёров, близких ему по уровню.

Садио Мане

Зато партнёр Салаха по «Ливерпулю» Садио Мане вполне может вернуться с кубком Африки. У сенегальцев сильный подбор футболистов, но главной звездой является именно нападающий мерсисайдцев. Мане не так хорош, каким был несколько лет назад. Однако этот сезон сенегалец проводит здорово, немало забивая. За счёт опыта и мастерства Мане всё ещё может решать исход поединка самостоятельно. При этом сенегалец очень хочет вписать своё имя в историю. Всем известно, что он ревностно относится к популярности Салаха, а Кубок Африки – это то поле, где Мане может превзойти партнёра. У Сенегала команда сильнее, и форвард «Ливерпуля» может стать вожаком, который приведёт её к успеху.

Рияд Марез

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Сборная Алжира едет в Камерун в ранге действующего обладателя Кубка африканский наций. В 2019-м Марез многое сделал для этой победы, забив три гола на турнире, в том числе решающий мяч в полуфинале. Алжирец является важнейшим игроком «Манчестер Сити», а это уже подтверждает его звёздный статус. Если уж Хосеп Гвардиола не может обойтись без Мареза, значит, это настоящая звезда. Крайний нападающий в этом сезоне забил 13 голов во всех турнирах и сделал 5 ассистов. Марез, правда, в большей степени командный игрок, хотя и он может решать судьбу поединка в одиночку.

Ашраф Хакими

Сложно не назвать звездой футболиста, которого полгода назад купили за 60 миллионов евро. Ашраф Хакими – основной игрок «ПСЖ», который за 18 туров в Лиге 1 успел забить 3 гола и сделать столько же результативных передач. Марокканец очень силён, но он действует на той позиции, где редко выступают топ-звёзды. Всё же правый крайний защитник не может решать судьбу матчей. Даже в той же сборной Марокко есть «севильцы» Яссин Буну и Юссеф Эн-Несри, от которых результат будет зависеть в большей степени. Тем не менее главная по имени звезда команды – это именно Хакими.

Франк Кессье

Ивуарийский полузащитник играет очень важную для «Милана» роль. Во многом благодаря Кессье «россонери» вернулись на уровень Лиги чемпионов. Неудивительно, что сейчас на него претендуют «ПСЖ», «Реал» и «МЮ», благо завершающийся летом контракт даёт почву для появления слухов о будущем хавбека. Кессье – образцовый игрок середины поля, который умеет и отбирать мячи, и разгонять атаки. Пожалуй, на КАН он едет в роли лидера сборной Кот-д'Ивуара, и во многом от него будет зависеть результат команды, которая, как правило, имела звёздный состав, но не могла собрать его воедино.

Эдуар Менди

Иметь сильного вратаря – это невероятное преимущество на Кубке Африки. С этой точки зрения у сборной Сенегела в Камеруне будет огромный плюс. Эдуар Менди за полтора года в «Челси» показал себя с самой лучшей стороны. Если прошлым летом многие удивлялись выбору лондонцев, то сейчас Менди точно входит в число лучших вратарей Английской премьер-лиги. Сенегалец играет чётко и без ошибок, являясь сейчас лучшим вратарём Африки.

Пьер-Эмерик Обамеянг

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Форвард испортил свою репутацию в «Арсенале» и, видимо, уже в январе будет вынужден менять клуб. Однако для сборной Габона он остаётся главной звездой. Нет сомнений, что Обамеянг на полях Камеруна будет прикладывать все усилия, чтобы добиться со своей командой результата. Тем более что на Кубке Африки он традиционно забивает много. Возможно, турнир в Камеруне станет для Обамеянга лебединой песней, и на это стоит посмотреть.

Себастьян Алле

Форвард, который в текущем сезоне перезапустил свою карьеру. Все помнят, как Алле забивал много голов во франкфуртском «Айнтрахте», но в «Вест Хэме» у него не задалось. Год назад он вернулся в Голландию, подписав контракт с «Аяксом», а в этом сезоне творит что-то феноменальное. Алле в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов забил 10 голов, в 17 поединках чемпионата Голландии – 12. Летом «Аякс» наверняка продаст ивуарийского форварда, а пока у него есть возможность блеснуть на Кубке Африки.

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Юссеф Эн-Несири

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Как хочется, чтобы травмы перестали мучить талантливого марокканского форварда! В текущем сезоне он провёл всего 10 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. В прошлом же он наколотил 18 мячей в чемпионате Испании и 6 – в Лиге чемпионов. Эн-Несири 24 года, и он может в ближайшее время оказаться в настоящем топ-клубе. У форварда есть голевое чутье, он обладает скоростью. Эн-Несири пока не звезда, но должен ей стать. Кубок Африки – отличная площадка, чтобы вновь заявить о себе. Главный вопрос – это физическое состояние нападающего.

Вилфрид Ндиди

Один из лучших опорных полузащитников Английской премьер-лиги Вилфрид Ндиди защищает цвета «Лестера» и сборной Нигерии. По данным СМИ, им интересуются «Реал» и «МЮ», однако для осуществления сделки придётся выложить больше 50 миллионов евро. Ндиди – это типичный опорник, который в «Лестере» заменил Канте. Он выдаёт отличные цифры по отборам, перехватам. Ндиди не забивает и не отдаёт, но очень многое делает для обороны собственных ворот.

Андрей Центров