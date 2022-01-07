5 причин, почему вы точно будете смотреть Кубок Африки

Кубок Африки стартует 9 января, и этот турнир нельзя пропустить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему турнир надо смотреть.

Дворовый футбол со звёздами

Футбол всё чаще становится слишком прагматичным зрелищем, где результат выходит на первый план. Хотя на Кубке Африки также все хотят победить, но местным футболистам не хватает ни тактической выучки, ни дисциплины. За счёт этого матчи на турнире часто бывают очень весёлыми и безбашенными. Порой поединки напоминают дворовый футбол в хорошем смысле. При этом наличие звёзд первой величины придаёт особый привкус этому действу. Кубок Африки за счёт этого получается очень интересным и абсолютно непредсказуемым турниром.

Дуэль Салаха и Мане

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Мохаммед Салах и Садио Мане – два участника убийственного атакующего трио «Ливерпуля», которое принесло клубу победу в Лиге чемпионов и долгожданный триумф в Премьер-лиге. Сейчас египтянин выглядит намного сильнее сенегальца. Однако ещё недавно Мане играл немногим хуже и очень ревностно относился к тому, что Салаха ценили выше. Сенегалец даже порывался уйти. В итоге африканцы продолжают играть вместе в клубе. Зато Кубок Африки – это турнир, где Мане может превзойти Салаха. Сам же египтянин может добиться важной победы с национальной командой. Заочная дуэль двух форвардов «Ливерпуля» – большая интрига предстоящего турнира.

Непредсказуемость турнира

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Кубок Африки традиционно получается непредсказуемым. Хотя здесь всегда хватает команд со звёздами первой величины, очень часто до решающих стадий доходят андердоги. Не так давно сборная Замбии выигрывала КАН, команда Буркина-Фасо доходила до финала, а Экваториальная Гвинея – до полуфинала. В новом розыгрыше примут участие 24 сборные, так что вариантов для «тёмных лошадок» хватает с избытком.

Футбольный артхаус

Кубок Африки – это турнир, который хочется смотреть из-за обилия звёзд первой величины. Причём это возможность увидеть много таких команд, которых специально никто не смотрит. Сборные Коморов, Гамбии, Малави, Мавритании, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Сьерра-Леоне – настоящий футбольный артхаус.

Новые имена

Кубок Африки – это турнир, который традиционно открывает новые имена. Не для скаутов, конечно, но для многих зрителей. Из-за скудности кадров местные сборные порой на турнир вызывают совсем молодых футболистов. В Камерун, например, поедет нападающий Гвинеи-Бисау из молодёжной команды швейцарского «Сьона», а в сборную Туниса вызвали 18-летнего полузащитника «МЮ» Аннибаля Межбри. На Кубок Африки отправятся сразу двое 17-летних игроков, пятеро 18-летних и шестнадцать 19-летних! Вполне вероятно, что каких-то будущих звёзд мы увидим впервые именно на стартующем турнире.

⚽ 10 суперзвёзд Кубка Африки: Вы точно захотите посмотреть этот турнир

Андрей Центров