Арбитр матча Тунис - Мали ранее был дисквалифицирован за взятку

Главный арбитр матча Кубка Африки Тунис - Мали (0:1) Жанни Сиказве надолго запомнится футбольным болельщикам финальными свистками на 86-й и 90-й минутах (85:09 и 89:45).

Как оказалось, 42-летний замбиец не так прост. Он достаточно авторитетный в Африке, работал на финальном матче Кубка африканских наций 2017 года, а также на решающем поединке клубного чемпионата мира годом ранее. В 2018-м Сиказве был временно отстранен от судейства матче африканской Лиги чемпионов из-за подозрений в получении взятки. В итоге дисквалификация была успешно отбыта, и сегодня Сиказве снова стал антигероем.