Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Арбитр матча Тунис - Мали ранее был дисквалифицирован за взятку

12 Января 2022 • 18:46 Комментировать
Тунис
0:1
Мали
окончен

Главный арбитр матча Кубка Африки Тунис - Мали (0:1) Жанни Сиказве надолго запомнится футбольным болельщикам финальными свистками на 86-й и 90-й минутах (85:09 и 89:45).

Как оказалось, 42-летний замбиец не так прост. Он достаточно авторитетный в Африке, работал на финальном матче Кубка африканских наций 2017 года, а также на решающем поединке клубного чемпионата мира годом ранее. В 2018-м Сиказве был временно отстранен от судейства матче африканской Лиги чемпионов из-за подозрений в получении взятки. В итоге дисквалификация была успешно отбыта, и сегодня Сиказве снова стал антигероем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жанни Сиказве
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
12.01  19:00 Мавритания ... Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
18:46 · Кубок Африки
Арбитр матча Тунис - Мали ранее был дисквалифицирован за взятку
17:58 · Кубок Африки
Арбитр матча Тунис - Мали дважды давал финальный свисток до окончания основного времени 3
17:53 · Кубок Африки
Сборная Мали переиграла соперников из Туниса, всё решили пенальти
15:44 · Кубок Африки
​Тренировке сборной Мали перед матчем с Тунисом помешала перестрелка 1
11:10 · Кубок Африки
Салах попал под волну критики за селфи с тренером сборной Нигерии
11 Января
23:53 · Кубок Африки
Судан и Гвинея-Бисау сыграли по нулям
18:40 · Кубок Африки
​Нигерия – Египет - 1:0 (закончен) 3
00:03 · Кубок Африки
Сборная Габона переиграла команду Коморских островов
10 Января
21:10 · Кубок Африки
Гвинея и Марокко минимально победили
17:56 · Кубок Африки
Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте
00:47 · Кубок Африки
Футболист девять месяцев игнорировал вызов в сборную Кабо-Верде, спутав сообщение от главного тренера со спамом
09 Января
23:54 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию, проведя почти весь матч в большинстве
20:57 · Кубок Африки
Голы с пенальти принесли победу Камеруну на старте Кубка африканских наций
18:30 · Кубок Африки
Камерун – Буркина-Фасо - 2:1 (закончен)
16:40 · Кубок Африки
​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали
Все новости
Рекомендуем