Стало известно, почему судья остановил матч Кубка Африки на 86-й минуте

Арбитр матча первого тура Кубка Африки между сборными Туниса и Мали Джанни Сиказве запомнился тем, что удалил футболиста сборной Мали и назначил два пенальти. Но самыми странными решениями судьи в том матче были финальные свистки на 86-й и 89-й минуте матча.

После первого финального свистка на 86-й минуте арбитр решил возобновить встречу под натиском игроков и персонала сборной Туниса. Однако тремя минутами позже судья все-равно остановил игру в неположенное время. По сообщениям журналиста Келвина Онвуки, после матча у арбитра обнаружили тепловой удар, что вполне объясняет его странные решения.

Напомним, что по итогам встречи минимальную победу со счётом 0:1 одержала сборная Мали.