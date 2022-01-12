Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

​Тренировке сборной Мали перед матчем с Тунисом помешала перестрелка

12 Января 2022 • 15:44 Комментировать
Тунис
0:0
Мали
2.75 2.77 3.10
1-й тайм

Сборная Мали приостановила тренировочный процесс перед матчем Кубка африканских наций против Туниса. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail. Причиной стала перестрелка между правительственными войсками Камеруна и повстанцами на западе Камеруна. Сборная Мали базируется в 13 милях от зоны, где произошли столкновения.

Сборная Мали проведёт матч против Туниса сегодня, 12 января. Стартовый свисток прозвучит уже в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult. Для национальных команд Мали и Туниса это будет первая игра на турнире.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ТУНИС МАЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 26 минута Тунис 0:0 Мали 2.75 2.77 3.10
12.01  19:00 Мавритания ... Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Января
15:44 · Кубок Африки
​Тренировке сборной Мали перед матчем с Тунисом помешала перестрелка
11:10 · Кубок Африки
Салах попал под волну критики за селфи с тренером сборной Нигерии
11 Января
23:53 · Кубок Африки
Судан и Гвинея-Бисау сыграли по нулям
18:40 · Кубок Африки
​Нигерия – Египет - 1:0 (закончен) 3
00:03 · Кубок Африки
Сборная Габона переиграла команду Коморских островов
10 Января
21:10 · Кубок Африки
Гвинея и Марокко минимально победили
17:56 · Кубок Африки
Сенегал забил единственный мяч Зимбабве на 7-й компенсированной минуте
00:47 · Кубок Африки
Футболист девять месяцев игнорировал вызов в сборную Кабо-Верде, спутав сообщение от главного тренера со спамом
09 Января
23:54 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию, проведя почти весь матч в большинстве
20:57 · Кубок Африки
Голы с пенальти принесли победу Камеруну на старте Кубка африканских наций
18:30 · Кубок Африки
Камерун – Буркина-Фасо - 2:1 (закончен)
16:40 · Кубок Африки
​Вратарь «Челси» Менди пропустит старт Кубка Африки, как и Кулибали
08 Января
21:54 · Кубок Африки
Легендарный Роже Милла «бросил перчатку» арабским странам Африки
15:30 · Кубок Африки
Капитан сборной Нигерии: «Кубок Африки соответствует уровню чемпионата мира» 4
06 Января
18:07 · Кубок Африки
​Обамеянг и Лемина заболели коронавирусом после вечеринки (видео) видео
Все новости
Рекомендуем