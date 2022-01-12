​Тренировке сборной Мали перед матчем с Тунисом помешала перестрелка

Сборная Мали приостановила тренировочный процесс перед матчем Кубка африканских наций против Туниса. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail. Причиной стала перестрелка между правительственными войсками Камеруна и повстанцами на западе Камеруна. Сборная Мали базируется в 13 милях от зоны, где произошли столкновения.

Сборная Мали проведёт матч против Туниса сегодня, 12 января. Стартовый свисток прозвучит уже в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult. Для национальных команд Мали и Туниса это будет первая игра на турнире.