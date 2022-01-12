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Кубок африканских наций

​Тренер сборной Туниса прокомментировал скандал на КАН – его команда отказалась возвращаться на поле

12 Января 2022 • 19:25 Комментировать
Тунис
0:1
Мали
окончен

Матч между сборными Туниса и Мали на Кубке африканских наций превратился в настоящий цирк. Арбитр по каким-то непонятным причинам дважды давал финальные свистки ещё до того, как 90 минут игрового времени истекли. Впоследствии футбольные власти решили доиграть матч, но игроки Туниса на поле не появились.  

Рулевой сборной Туниса Мондхер Кебайер прокомментировал ситуацию.

«Футболисты принимали ледяные ванны в течение 35 минут, а затем их позвали опять играть. Я давно работаю, но такого никогда не видел. Четвёртый судья готовился поднять табло [видимо, с числом компенсированных минут – прим.], и тут прозвучал финальный свисток», - сказал Кебайер после игры журналистам.

Отметим, что судья дал свисток при счёте 1:0 в пользу Мали. Однако учитывая тот факт, что команды не отыграли 90 минут, результат может быть не признан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Мондхер Кебайер
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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
Идет 26 минута Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
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