​Тренер сборной Туниса прокомментировал скандал на КАН – его команда отказалась возвращаться на поле

Матч между сборными Туниса и Мали на Кубке африканских наций превратился в настоящий цирк. Арбитр по каким-то непонятным причинам дважды давал финальные свистки ещё до того, как 90 минут игрового времени истекли. Впоследствии футбольные власти решили доиграть матч, но игроки Туниса на поле не появились.

Рулевой сборной Туниса Мондхер Кебайер прокомментировал ситуацию.

«Футболисты принимали ледяные ванны в течение 35 минут, а затем их позвали опять играть. Я давно работаю, но такого никогда не видел. Четвёртый судья готовился поднять табло [видимо, с числом компенсированных минут – прим.], и тут прозвучал финальный свисток», - сказал Кебайер после игры журналистам.

Отметим, что судья дал свисток при счёте 1:0 в пользу Мали. Однако учитывая тот факт, что команды не отыграли 90 минут, результат может быть не признан.