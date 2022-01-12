Африканский цирк: матч КАН решили доиграть, сборная Туниса отказалась возвращаться на поле

Матч Кубка Африки Тунис - Мали (0:1) дважды заканчивался досрочно из-за того, что главному арбитру не терпелось завершить игру. Финальные свистки звучали на 85-й и 89-й минутах. В итоге сборная Туниса гневно и без толку протестовала, а рефери увели в подтрибунку в сопровождении охраны.

Руководство африканской конфедерации приняло решение доиграть этот матч (около трех минут вместе с компенсированным временем), вернув футболистов из раздевалок. Пресс-конференцию главного тренера Мали сорвали этой новостью.

Дальше интереснее. Сборная Мали вышла на поле, но их соперники - нет. Они надеются на правило, согласно которому опротестуют результат матча (0:1), так как он длился менее 90 минут. Пока же сборную Мали признали победителем игры.

Пока идут эти разборки, задерживается старт поединка Мавритания - Гамбия, намеченный на 19:00 мск.