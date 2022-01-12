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Кубок африканских наций

Африканский цирк: матч КАН решили доиграть, сборная Туниса отказалась возвращаться на поле

12 Января 2022 • 19:12 Комментировать (1)
Тунис
0:1
Мали
окончен

Матч Кубка Африки Тунис - Мали (0:1) дважды заканчивался досрочно из-за того, что главному арбитру не терпелось завершить игру. Финальные свистки звучали на 85-й и 89-й минутах. В итоге сборная Туниса гневно и без толку протестовала, а рефери увели в подтрибунку в сопровождении охраны.

Руководство африканской конфедерации приняло решение доиграть этот матч (около трех минут вместе с компенсированным временем), вернув футболистов из раздевалок. Пресс-конференцию главного тренера Мали сорвали этой новостью.

Дальше интереснее. Сборная Мали вышла на поле, но их соперники - нет. Они надеются на правило, согласно которому опротестуют результат матча (0:1), так как он длился менее 90 минут. Пока же сборную Мали признали победителем игры.

Пока идут эти разборки, задерживается старт поединка Мавритания - Гамбия, намеченный на 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Сборная Мали
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
12 Января 2022 в 19:49
Да не может быть , уровень КАН не уступает Евро и ЧМ.
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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
Идет 26 минута Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
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