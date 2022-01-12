Арбитр матча Тунис - Мали дважды давал финальный свисток до окончания основного времени

Стартовый матч среды на Кубке Африки закончился скандалом. Сборные Туниса и Мали никак не могли забить с игры и лучшие моменты имели после ударов с 11-метровой отметки. И если Ибраима Коне в начале второго тайма переиграл голкипера с точки, то Вахби Хазри не смог сравнять счет в концовке.

Далее Жанни Сиказве, арбитр этого поединка, начал чудить по полной программе. Финальный свисток прозвучал уже на… 86-й минуте поединка. Все же игра была продолжена, тут же красную карточку получил форвард сборной Мали Эль Билал Туре. Судья лично смотрел повторы эпизода и не стал менять решения. Но тут же снова оказался в центре внимания, дав финальный свисток за 15 секунд до конца регламентированного времени.

Футболисты и тренеры сборной Туниса (проигравшие 0:1) были в бешенстве, и судья покидал поле в окружении охранников.