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Кубок африканских наций

Арбитр матча Тунис - Мали дважды давал финальный свисток до окончания основного времени

12 Января 2022 • 17:58 Комментировать (1)
Тунис
0:1
Мали
окончен

Стартовый матч среды на Кубке Африки закончился скандалом. Сборные Туниса и Мали никак не могли забить с игры  и лучшие моменты имели после ударов с 11-метровой отметки. И если Ибраима Коне в начале второго тайма переиграл голкипера с точки, то Вахби Хазри не смог сравнять счет в концовке.

Далее Жанни Сиказве, арбитр этого поединка, начал чудить по полной программе.  Финальный свисток прозвучал уже на… 86-й минуте поединка. Все же игра была продолжена, тут же красную карточку получил форвард сборной Мали Эль Билал Туре. Судья лично смотрел повторы эпизода и не стал менять решения. Но тут же снова оказался в центре внимания, дав финальный свисток за 15 секунд до конца регламентированного времени.

Футболисты и тренеры сборной Туниса (проигравшие 0:1) были в бешенстве, и судья покидал поле в окружении охранников.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Сборная Мали Жанни Сиказве
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
12 Января 2022 в 18:08
может у судьи просто голова заболела или он в туалет захотел, терпеть не мог, а тут сразу гнать на него -мол, плохой...
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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
12.01  19:00 Мавритания ... Гамбия 2.95 2.80 2.80
12.01  22:00 Экваториальная Гвинея ... Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
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Сегодня, 12 Января
17:58 · Кубок Африки
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