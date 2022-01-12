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Кубок африканских наций

Сборная Туниса требует полностью переиграть матч с Мали - жалоба уже отправлена

12 Января 2022 • 21:49 Комментировать
Тунис
0:1
Мали
окончен

Разбирательства по поводу скандального противостояния между сборными Туниса и Мали в рамках Кубка африканских наций продолжаются. Представители Туниса направили жалобу и намерены добиться полной переигровки поединка.

Напомним, что организаторы пытались просто заставить команды доиграть матч, который дважды был преждевременно завершен новым героем различных футбольных шуток, арбитром Дженни Сиказве.

Однако глава тунисской делегации в свою очередь уверяет, что никто не просил игроков вернуться на поле. «Теперь мы будем действовать в соответствии с регламентом и проследим, какое решение будет принято в ближайшие дни» – заявили в расположении Туниса, передает журналист Гэри Эл-Смит.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Сборная Мали
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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
окончен Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
Идет 5 минута Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
13.01  22:00 Кабо-Верде ... Буркина-Фасо 3.85 2.80 2.30
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