Сборная Туниса требует полностью переиграть матч с Мали - жалоба уже отправлена

Разбирательства по поводу скандального противостояния между сборными Туниса и Мали в рамках Кубка африканских наций продолжаются. Представители Туниса направили жалобу и намерены добиться полной переигровки поединка.

Напомним, что организаторы пытались просто заставить команды доиграть матч, который дважды был преждевременно завершен новым героем различных футбольных шуток, арбитром Дженни Сиказве.

Однако глава тунисской делегации в свою очередь уверяет, что никто не просил игроков вернуться на поле. «Теперь мы будем действовать в соответствии с регламентом и проследим, какое решение будет принято в ближайшие дни» – заявили в расположении Туниса, передает журналист Гэри Эл-Смит.