«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил от «Реал Сосьедада»

В первом раунде группового турнира Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимает дома испанский «Реал Сосьедад» и пока что находится в роли отыгрывающегося, пропустив с пенальти в первой половине второго тайма.

Этот гол стал первым, который «Реал Сосьедад» сумел забить «МЮ», несмотря на то, что за последние десять лет эти команды уже дважды встречались между собой - в 2013 году в группе Лиги чемпионов, а в 2021 году в рамках 1\16 финала Лиги Европы. Забить за предыдущие 360 минут испанцам не удавалось, но это получилось сейчас.

Следить за событиями матча между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.