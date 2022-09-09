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Лига Европы

Давид Сильва посмеялся над «Манчестер Юнайтед» после поражения в первом матче группового этапа Лиги Европы

 
09 Сентября 2022 • 13:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Реал Сосьедад
окончен

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы подколол манкунианцев в своих социальных сетях.

Испанский футболист разместил эмодзи в виде голубого сердца и написал: «Снова». При этом Сильва отметил «Манчестер Сити», за который выступал ранее на протяжении 10 лет (с 2010 по 2020 год). Всего в составе «горожан» полузащитник провёл 436 матчей, забив 77 голов и отдав 140 результативных передач.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» 15 сентября встретится с кипрской «Омонией». Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Давид Сильва
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