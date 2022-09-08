«Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Реал Сосьедаду» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Лиге Европы домашним матчем против «Реал Сосьедада». В первом тайме выделим удар Фреда, который все же пришелся в защитника. Сразу после перерыва обостряли Криштиану Роналду и Александр Сорлот, но в створ не попали. А затем был решающий момент, Браис Мендес с пенальти пробил впритирку со штангой, и Давид де Хеа не выручил. В концовке Роналду мог сравнивать, но попал в голкипера - 0:1.

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