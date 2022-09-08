«Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Реал Сосьедаду» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Лиге Европы домашним матчем против «Реал Сосьедада». В первом тайме выделим удар Фреда, который все же пришелся в защитника. Сразу после перерыва обостряли Криштиану Роналду и Александр Сорлот, но в створ не попали. А затем был решающий момент, Браис Мендес с пенальти пробил впритирку со штангой, и Давид де Хеа не выручил. В концовке Роналду мог сравнивать, но попал в голкипера - 0:1.
Протокол игры
|59'Браис Мендес (0:1)
Де Хеа Давид•Далот Диогу46' (Фернандеш Бруну (46') •Магуайр Гарри•Линделоф Виктор•Маласиа Тирелл83' (Charlie McNeill (83') •Фред Сантос• 83'Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан46' (Мартинес Лисандро (46') • 58'Антони71' (Санчо Джедон (71') •Роналду Криштиану•Эланга Энтони71' (Гарначо Алехандро (71')
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Ариц Элустондо•Пачеко Хон•Муньос Айхен• 70'Браис Мендес84' (Туррьентес Беньят (84') • 88'Субименди Мартин•Мерино Микель•Сильва Давид 60'65' (Чо Мохамед-Али (65') •Умар Садик46' (Сорлот Александр (46') •Кубо Такефуса78' (Барренечеа Андер (78')
08 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
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