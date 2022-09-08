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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» всухую уступил «Реал Сосьедаду» на «Олд Траффорд»

 
08 Сентября 2022 • 23:57 Комментировать (6)
Манчестер Юнайтед
0:1
Реал Сосьедад
окончен

«Манчестер Юнайтед» стартовал в Лиге Европы домашним матчем против «Реал Сосьедада». В первом тайме выделим удар Фреда, который все же пришелся в защитника. Сразу после перерыва обостряли Криштиану Роналду и Александр Сорлот, но в створ не попали. А затем был решающий момент, Браис Мендес с пенальти пробил впритирку со штангой, и Давид де Хеа не выручил. В концовке Роналду мог сравнивать, но попал в голкипера - 0:1.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Реал Сосьедад
  59'Браис Мендес (0:1)
Де Хеа ДавидДалот Диогу 46' (Фернандеш Бруну ( 46') Магуайр ГарриЛинделоф ВикторМаласиа Тирелл 83' (Charlie McNeill ( 83') Фред Сантос  83'Каземиро КарлосЭриксен Кристиан 46' (Мартинес Лисандро ( 46'  58') Антони 71' (Санчо Джедон ( 71') Роналду КриштиануЭланга Энтони 71' (Гарначо Алехандро ( 71')
Запасные: Варан РафаэльУан-Биссака АаронДубравка МартинИкбал ЗиданХитон ТомМактоминай Скотт
Ремиро АлехандроГоросабел АндониАриц ЭлустондоПачеко ХонМуньос Айхен  70'Браис Мендес 84' (Туррьентес Беньят ( 84'  88') Субименди МартинМерино МикельСильва Давид  60' 65' (Чо Мохамед-Али ( 65') Умар Садик 46' (Сорлот Александр ( 46') Кубо Такефуса 78' (Барренечеа Андер ( 78')
Запасные: Субельдия ИгорГевара АндерИльяраменди АсьерКаррикабуру ХонУрко ГонсалесСубиаурре АндониСола АлексНаварро Роберто
08 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

Видео

Момент Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
Момент Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
Незасчитанный гол Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
Незасчитанный гол Роналду (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Браиса Мендеса с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Браиса Мендеса с пенальти (видео). Лига Европы. Футбол
Удар Каземиро (видео). Лига Европы. Футбол
Удар Каземиро (видео). Лига Европы. Футбол
Выстрел Каземиро издали (видео). Лига Европы. Футбол
Выстрел Каземиро издали (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
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Комментарии (6)
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ARTUR
09 Сентября 2022 в 00:19
Более бестолкового матча не припомню в ближайшие лет пять ,такого хоатичного движения сперматозоидов по полю выдумать сложно , особенно стыдно за испанцев,столько ошибок при передачах даже в третьем дивизионе Литвы не увидишь . Что то Тен с составом намудрил с заменами тем более ,ну видно же было даже слепому что не дотягиевает припудренный , да желание у него играть было ,это как желание играть на баяне ,а рученьки то отсутствуют , он из положения вне игры убегал его догнали и мяч забрали , в прошлом году еще ло ботекса ну шатко валко бегал , зачем его оставлять ??? И конечно же вишенка на тортике это исполнение гелевым штрафного ,блин ДЯДЯ !! Тебе на носу 40!!! Ну что ты корячишся ,что и кого ты до сих пор изображаешь , трансляцию смотрел в футбольном кафе , над этим эпизодом смеялись даже те кто болел за МЮ ,остальные просто ржали . Во реально ,самый тупой позер ..стал каким то жалким..подвожу итог ,Матч гомно !!
CELTIC FROST
09 Сентября 2022 в 00:14
кстати.с прошлых встреч этих команд за полтора сезона Сосьедад не стал сильнее. и это примерно та же самая по уровню команда. которую не раз спокойно обыгрывал Зенит. которую выбивал из ЕК Краснодар. Дело в том. что нынешний МЮ на данном этапе уступает. даже им. Что есть - то и имеем. С традиционными надеждами на лучшее...)
ARTUR
09 Сентября 2022 в 00:21
Сосьедат полное днище..
CELTIC FROST
09 Сентября 2022 в 00:07
Честное слово, я примерно этого и ожидал. "Впрочем игра была равна" - со всеми из этого вытекающими. Только одно г. всплыло, а другое - утонуло. Все решили сантиметры - с дурковатым пеналем (я каждый раз удивляюсь с таких "игр рукой", но раз так- значит. пусть будет), и с забитым и отмененным Роном голом. Вместе с тем, Хааг на удивление быстро создал этакий "антиАякс". и даже трансферы за 100 лямов не помогают. С полнейшей неспособностью играть первым номером в позиционных атаках. Хозяевам самим-то не стыдно, если, создается впечатление, практически больше всех из них старался почти 38-летний "дед" (хотя многое и не получалось), а большинство молодых и даровитых, такое ощущение, спокойно занимались слоумоушеном и жевали жвачку.?Жвачные...Посмотрим на дальнейшую перестройку МЮ. Из такой группы выйти должны. Ну а если не выйдут или попадут в ЛК - тоже не удивлюсь. На данном этапе это не главное. Команду бы построить хоть как-то...
Element-22
09 Сентября 2022 в 00:06
понятно, что Роналду одеревенел и выглядит просто смешно, но я вообще не понял замену в перерыве... ну играют себе спокойно Витёк с Магой в центре, Сосьедад ничо не создаёт, хочешь дать отдохнуть Далоту - выпусти Биссаку. неужели он настолько плох, что не отбегает тайм в Лиге Европы? по итогу угловой, после которого назначили пенальти, пришёл из-за того, что Кубо как манекена оббежал Линделёфа.
Alex1972
09 Сентября 2022 в 00:00
ЛЕ не приняла гешу... Надо было в ЛК метить... Хе...
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