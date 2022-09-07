Магуайр выйдет в основе «МЮ» на матч с «Реал Сосьедадом»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вернётся в основной состав своей команды на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедадом». Об этом сообщает United Stand.

Напомним, что главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг убрал англичанина из основного состава после разгромного поражения 0:4 «Брентфорду» во втором туре Английской премьер-лиги.

Магуайр летом мог покинуть «Манчестер Юнайтед» и отправиться в лондонский «Челси», но руководство «красных дьяволов» решило сохранить своего капитана, даже несмотря на большой объём критики со стороны болельщиков.