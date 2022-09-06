Роналду включили в заявку на Лигу Европы, он сыграет в этом турнире впервые за 20 лет

«Манчестер Юнайтед» готовится к дебюту в новом сезоне Лиги Европы, и накануне первой игры команда обнародовала свою заявку. В нее включен и Криштиану Роналду, который не играл в Лиге Европы целых 20 лет.

В первый и последний на данный момент раз он сыграл в Лиге Европы в сезоне 2002\2003 за свой тогдашний клуб «Спортинг» из Лиссабона. Тогда Роналду провел два матча против югославского «Партизана» (тогда еще югославского), но уступил 1:3, 3:3, а Роналду в этих играх сделал одну голевую передачу.

Свой первый матч в нынешней Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» проведет дома против «Реал Сосьедад» 8 сентября.