«Реал Сосьедад» - седьмая испанская команда, выигравшая на «Олд Траффорд»

«Реал Сосьедад» начал свои выступления в очередном розыгрыше Лиги Европы с дебютного гола в ворота «Манчестер Юнайтед», который сразу же оказался победным. Таким образом, «Реал Сосьедад» стал седьмой испанской командой, которая сумела выиграть у «Манчестер Юнайтед» на его стадионе «Олд Траффорд».

Любопытно, что все случаи имели место в 21-м веке. В 2000 году выиграл «Реал» Мадрид, затем он повторил это в 2013 году. В 2001 году на «Олд Траффорд» выиграло «Депортиво», в 2012 «Атлетик», в 2018 удача улыбнулась «Севилье», в 2019 победу отпраздновала «Барселона», и, наконец, весной этого года мадридский «Атлетико».



